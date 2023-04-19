أوكرانيا تسلمت أول أنظمة "باتريوت" الأمريكية للدفاع الجوي
أعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسيتش ريزنيكوف، اليوم الأربعاء، أن الجيش الأوكراني تسلم أول أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية باتريوت التي يفترض أن تساعد كييف في حماية أجوائها من الصواريخ الروسية.
وكتب الوزير الأوكراني في تغريدة على تويتر: "اليوم أصبحت سماؤنا الأوكرانية الجميلة أكثر أمانًا مع وصول أنظمة الدفاع الجوي باتريوت إلى أوكرانيا".
وشكر وزير الدفاع الأوكراني الولايات المتحدة وألمانيا وهولندا على "الوفاء بوعدها".
وفي سياق متصل، قال الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، في وقت سابق، إن كوريا الجنوبية قد توسع دعمها لأوكرانيا لما هو أكثر من المساعدات الإنسانية والاقتصادية إذا ما تعرضت لهجوم مدني واسع النطاق، وهو ما يعكس تحولاً في موقفه المعارض لتسليح أوكرانيا للمرة الأولى.