مبعوثة أمريكا للشرق الأوسط تعود للمنطقة لمنع توسع النزاع

أعلنت الولايات المتحدة أن مبعوثتها إلى الشرق الأوسط باربرا ليف عادت الأربعاء إلى المنطقة لتعزيز الجهود الأمريكية الرامية لمنع اتّساع نطاق الحرب المستعرة بين إسرائيل وحماس.

وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان بأنّ ليف، كبيرة مبعوثي واشنطن إلى الشرق الأوسط، عادت إلى المنطقة بعد أن رافقت وزير الخارجية أنتوني بلينكن في جولة أزمة.

وأوضح البيان أنّ ليف "ستتشاور مع الشركاء الإقليميين وستعزّز الجهود الرامية للحيلولة دون اتّساع نطاق النزاع الدائر في الشرق الأوسط".

وتأتي رحلة ليف إلى الشرق الأوسط في الوقت الذي أطلق فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن نداءً جديدًا لإسرائيل ناشدها فيه بذل "كلّ ما في وسعها" لحماية المدنيّين في قطاع غزة.