المحكمة العليا بإسرائيل تنظر في الطعن على تعديلات النظام القضائي

بدأت المحكمة العليا في إسرائيل، الخميس، النظر في أول طعن من سلسلة طعون على تعديلات النظام القضائي.

ويدفع بتطبيق هذه التعديلات، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته الائتلافية المنتمية للتيار الديني القومي، الأمر الذي تسبب في أزمة داخلية غير مسبوقة.

ويفرض التعديل، الذي قدمته الحكومة الإسرائيلية في آذار/مارس، على "قانون أساسي" يعد بمثابة دستور، قيودًا على الشروط التي يمكن بموجبها اعتبار أن رئيس الوزراء أصبح غير لائق لأداء مهامه، أو فاقدًا للأهلية، وإقالته من المنصب مما يتطلب عزله من منصبه.

ويريد مقدمو الطعن، الذين تدعمهم المدعية العامة في حكومة نتنياهو، إلغاءه.

ويُحكّم 3 قضاة بين طرفي القضية، المحكمة العليا ضد الكنيست.