استطلاع: أقل من نصف الفرنسيين يؤيدون "تحالف الراغبين"

أظهر استطلاع للرأي أن أقل من نصف الفرنسيين (47%) "يؤيدون أن تكون فرنسا من بين الدول المتطوعة المسؤولة عن تطبيق وقف إطلاق النار"، في أوكرانيا، ضمن ما يُعرف بـ"تحالف الراغبين".

ووفقًا لاستطلاع الرأي الذي أجراه المعهد الفرنسي للرأي العام (IFOP)، ونُشر اليوم الجمعة، يعارض 36% ذلك، فيما قال 17% إنهم لا يعرفون.

وتأسس "تحالف الراغبين"، بقيادة باريس ولندن، في مارس 2025، ويضم 26 دولة، معظمها أوروبية. وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارة لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في 4 سبتمبر، أن القيادات العسكرية لهذه الدول "تنسق" من أجل "نشر ضمانات أمنية لأوكرانيا" بمجرد سريان "وقف إطلاق النار".

أخبار ذات علاقة "تحالف الراغبين أم المستضعفين".. أوكرانيا تدفع ثمن هشاشة أوروبا

وأضاف ماكرون: "لن أدلي بتفاصيل عن قوات الطمأنة حتى لا نُعرّض أنفسنا للخطر. هذا هو خط دفاعنا ودفاع أوكرانيا. لن نُطلع روسيا بوتين على خطتنا"، وفق تعبيره.

وفي مارس الماضي أظهر استطلاع سابق أجرته مؤسسة IFOP أن 36% فقط من الفرنسيين يؤيدون "إرسال قوات أوروبية إلى أوكرانيا في إطار تدخل عسكري بري".

وأوضح معهد IFOP اليوم: "يبدو التوجه إيجابيًا فيما يتعلق بإرسال القوات".