مباحثات لتطوير التعاون العسكري الدفاعي بين روسيا وجنوب السودان

وأشار الوزيران، بحسب البيان، إلى "أهمية الشراكة بين الإدارتين العسكريتين في البلدين لضمان الأمن في وسط أفريقيا".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد التقى، يوم أمس الخميس، في العاصمة موسكو، نظيره الجنوب سوداني سلفا ماكير، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين.