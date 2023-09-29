مباحثات لتطوير التعاون العسكري الدفاعي بين روسيا وجنوب السودان
بحثت روسيا وجنوب السودان مشاريع التعاون في المجال الدفاعي بين البلدين، وسبل تطويرها لـ"ضمان الأمن في وسط أفريقيا".
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الوزير سيرغي شويغو التقى وزير الدفاع وشؤون المحاربين القدامى في جمهورية جنوب السودان، الجنرال تشول ثون بالوك.
وأوضحت، في بيان، اليوم الجمعة، أن الوزيرين بحثا تطوير التعاون العسكري بين البلدين، وعلى رأسها مشاريع التعاون في المجال الدفاعي، كما جرى خلال اللقاء تبادل الآراء حول الأمن الإقليمي.
وأشار الوزيران، بحسب البيان، إلى "أهمية الشراكة بين الإدارتين العسكريتين في البلدين لضمان الأمن في وسط أفريقيا".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد التقى، يوم أمس الخميس، في العاصمة موسكو، نظيره الجنوب سوداني سلفا ماكير، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين.