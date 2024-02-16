الكرملين يرفض تحذير واشنطن بشأن قدرات روسيا النووية في الفضاء

رفضت روسيا، أمس الخميس، تحذيرا من الولايات المتحدة بشأن قدرات نووية روسية جديدة في الفضاء، ووصفته بأنه "افتراء ماكر" وخدعة من البيت الأبيض تهدف إلى إقناع المشرعين الأمريكيين بالموافقة على تخصيص مزيد من الأموال لمواجهة موسكو، وفقا لـ"رويترز".

وقدمت الولايات المتحدة للكونجرس ولحلفاء أوروبيين معلومات استخباراتية جديدة تتعلق بالقدرات النووية الروسية قالت إنها يمكن أن تشكل تهديدا دوليا.

وقال مسؤولون أمريكيون إن المسألة تتعلق بسلاح روسي مضاد للأقمار الصناعية قيد التطوير ولا يشكل تهديدا فوريا.

وأوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إنه لن يعلق على مضمون التقارير قبل أن يكشف البيت الأبيض عن التفاصيل، لكنه قال إن تحذير واشنطن من الواضح أنه محاولة لدفع الكونجرس إلى الموافقة على تخصيص المزيد من الأموال.

ونقلت وكالة تاس عن بيسكوف القول "من الواضح أن البيت الأبيض يحاول، بأي وسيلة، تشجيع الكونجرس على التصويت على مشروع قانون لتخصيص الأموال، وهذا واضح... سنرى الحيل التي سيستخدمها البيت الأبيض".

وذكرت تاس أن سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي المسؤول في موسكو عن الحد من الأسلحة اتهم الولايات المتحدة "بالافتراء الماكر".

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للصحفيين خلال زيارة إلى العاصمة الألبانية تيرانا أمس الخميس إن واشنطن تجري محادثات مع حلفائها وشركائها حول هذه القضية.

وأضاف "هذه ليست قدرة نشطة، لكنها قدرة كامنة نأخذها على محمل الجد بشدة. وأتوقع أنه سيكون لدينا المزيد لنقوله قريبا، في الواقع قريبا جدا، لذا ترقبوا ذلك".

وأثار الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي تسميه موسكو عملية عسكرية خاصة، أكبر مواجهة مع الغرب منذ أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962. وحذرت كل من موسكو وواشنطن من خطر نشوب صراع بين حلف شمال الأطلسي وروسيا.

وروسيا والولايات المتحدة هما أكبر قوتين نوويتين إذ تمتلكان معا نحو 90 بالمئة من الأسلحة النووية في العالم. ولديهما أيضا أقمار صناعية عسكرية متقدمة تدور حول الأرض.