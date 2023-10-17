فوز المعارضة البولندية في الانتخابات التشريعية رسميًا

أكدت اللجنة الانتخابية البولندية، اليوم الثلاثاء، فوز المعارضة المؤيّدة لأوروبا في الانتخابات التشريعية التي أُجريت، الأحد، وأنهت 8 سنوات من حكم حزب القانون والعدالة القومي الشعبوي.

وقال زعيم حزب القانون والعدالة المنتصر دونالد توسك على منصة "إكس"، إن "الأحزاب الديمقراطية الفائزة على تواصل دائم، وهي مستعدة لتولّي السلطة في أي وقت"، داعيًا رئيس البلاد إلى "اتخاذ قرارات جريئة وسريعة".

ووفقًا للنتائج الرسمية الكاملة، يتصدّر حزب "القانون والعدالة" التصويت في مجلس النواب بنسبة 35,38 %، لكن دون أن يتمكن من تأمين أغلبية، في حين حصل الائتلاف المدني بزعامة دونالد توسك على 30,7 % من الأصوات، وحصل حلفاؤه في "الطريق الثالث" (ديمقراطي مسيحي) على 14,40 %، وفي اليسار على 8,61 %.

ومن حيث عدد المقاعد في مجلس النواب والتي تبلغ 460 مقعدًا، حصل حزب "القانون والعدالة" على 194 مقعدًا، مقابل 248 للأحزاب الثلاثة الأوروبية التوجه، وحصل حزب الاتحاد الكونفدرالي اليميني المتطرف على 18 مقعدًا (7,16 % من الأصوات).

كذلك، فازت المعارضة بأغلبية مريحة في مجلس الشيوخ مع حصولها على 66 من أصل 100 مقعد.

وبلغت نسبة المشاركة 74,38 % وهو مستوى قياسي في تاريخ بولندا ما بعد الشيوعية.

ويُعد الاستفتاء على المسائل المتعلّقة بالهجرة والاقتصاد الذي نظمه حزب القانون والعدالة في يوم الانتخابات وقاطعته المعارضة، باطلاً ذلك أنّ نسبة المشاركة بلغت 40,91 % فقط بدلاً من النسبة المطلوبة (50 %).

وبعد الإعلان الرسمي للنتائج، يبقى على الرئيس أندريه دودا الدعوة إلى عقد الاجتماع الأول للبرلمان الجديد، في موعد لا يتجاوز 30 يوماً، وتكليف شخص مهمة تشكيل الحكومة الجديدة.

ولا يحدّد القانون البولندي من يجب أن يكون الشخص الذي سيشكّل الحكومة. بالتالي، سيختار رئيس الدولة شخصية من الحزب الرئيس الممثل في البرلمان الجديد، وهو في هذه الحالة حزب "القانون والعدالة" المقرّب منه، لكن يبدو أنه ليست لديه فرصة لتشكيل ائتلاف أغلبية، أو شخصية من المعارضة التي أعلنت رغبتها بتشكيل حكومة ائتلافية.