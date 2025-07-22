السلطات الروسية تقبض على نائب حاكم منطقة بريانسك الحدودية

ألقى مسؤولو وزارة الداخلية الروسية، وجهاز الأمن الفيدرالي، القبض على نائب حاكم منطقة بريانسك الحدودية، نيقولاي سيمونينكو، على خلفية تهم احتيال.

وأفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن سيمونينكو وشركاء له تورطوا في اختلاس 818 مليون روبل على الأقل (10,4 مليون دولار) أثناء بناء تحصينات على الحدود مع أوكرانيا.

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وذكرت مصادر أمنية أن هذا أضعف قدرات روسيا الدفاعية في مواجهة أوكرانيا.

ويواجه سيمونينكو السجن لما يصل إلى 10 سنوات في منشأة عقابية. وتم فتح تحقيقات أيضا بشأن يفيجني شورا، رئيس قطاع الإنشاءات في العاصمة الإقليمية بريانسك.

وكانت هناك قضايا مماثلة في منطقة كورسك، المحاذية لأوكرانيا أيضا، وتقع جنوب شرقي بريانسك. وتم القبض على أليكسي سميرنوف، حاكم كورسك السابق ونائبه، في أبريل/ نيسان، على خلفية احتيال مزعوم.