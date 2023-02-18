الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس.
الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس.

عقب تصاعد التوترات مع الصين.. رئيس الفلبين: لن نتخلى عن شبر واحد من أراضينا

فريق التحرير
فريق التحرير

قال الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن اليوم السبت إن بلاده لن تتخلى عن شبر واحد من أراضيها.

وقال ماركوس في تصريحات في مانيلا عقب تصاعد التوترات البحرية مع بكين في بحر الصين الجنوبي إن بلاده ستواصل الحفاظ على وحدة أراضيها وسيادتها وفقا لدستورها والقانون الدولي.

الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس.
الفلبين تستدعي سفير الصين بسبب "ضوء ليزر"

والثلاثاء الماضي، استدعى الرئيس الفلبيني، السفير الصيني لدى مانيلا؛ للتعبير عن "قلقه الشديد" بعدما اتهم خفر السواحل الفلبيني مركبًا صينيًا بتسليط "ضوء ليزر يستخدم لأغراض عسكرية" على أحد قواربه.

وقالت الناطقة شيلوي فيليساريا-غرافيل، إن ماركوس واجه السفير الصيني هوانغ شيليان "بشأن تزايد وتيرة وشدة الإجراءات التي تتخذها الصين ضد خفر السواحل الفلبيني والصيادين الفلبينيين ... وآخرها تسليط ضوء ليزر عسكري ضد سفن خفر السواحل لدينا".

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