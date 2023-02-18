عقب تصاعد التوترات مع الصين.. رئيس الفلبين: لن نتخلى عن شبر واحد من أراضينا

قال الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن اليوم السبت إن بلاده لن تتخلى عن شبر واحد من أراضيها.

وقال ماركوس في تصريحات في مانيلا عقب تصاعد التوترات البحرية مع بكين في بحر الصين الجنوبي إن بلاده ستواصل الحفاظ على وحدة أراضيها وسيادتها وفقا لدستورها والقانون الدولي.