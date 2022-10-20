رئيس وزراء السويد يؤكد استعداده لزيارة تركيا لبحث انضمام بلاده لـ"الناتو"



أعلن رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، اليوم الخميس، أنه مستعد للتوجه "على الفور" إلى تركيا؛ للحصول على ضوء أخضر من أنقرة لانضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وقال كريسترسون في بروكسل: "أرسلت إشارة إلى الحكومة التركية لأبلغها بأننا مستعدون للذهاب إلى أنقرة على الفور، وسأفعل ذلك عندما يكون الأمر ممكنًا لهم أيضًا".

وأواخر شهر يونيو / حزيران الماضي، اتفق قادة حلف شمال الأطلسي "الناتو" على دعوة فنلندا والسويد رسميًا للانضمام إلى الحلف بعدما أبرمت تركيا اتفاقًا مع الدولتين الاسكندنافيتين لرفع اعتراضها على عضويتيهما.

من جهتها، وصفت روسيا تلك الخطوة بأنها تؤكد "عدائية" الحلف حيال روسيا، واصفةً توسيع عضويته من خلال ضم فنلندا والسويد، بأنه خطوة "مزعزعة للاستقرار إلى حد كبير".

وتهدد تركيا بمنع انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي؛ بدعوى "دعمهما" لجماعات محظورة لدى أنقرة.