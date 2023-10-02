"مدعية عنصرية" و"حملة مطاردة ساحرات".. أبرز تصريحات ترامب قبل محاكمته
اتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المدعية العامة ليتيشا جيمس بالعنصرية، وعاد ليكرر وصفه لإجراءات محاكمته بأنها تشبه "مطاردة الساحرات".
ترامب، وقبل أن يتجه إلى قاعة المحكمة، قال لعدد من الصحفيين: "هذا استمرار لأكبر حملة "مطاردة ساحرات" على الإطلاق".
وفي اليوم الأول لمحاكمته في قضايا احتيال مدني تطاله مع عدد من أبنائه ومديرين تنفيذيين في شركاتهم، شن ترامب هجوماً لاذعاً ضد جيمس، وقال: "لدينا قاضية مارقة حكمت بأن قيمة الممتلكات (الخاصة به)، تساوي جزءاً صغيراً، واحدا بالمائة، جزء صغير مما هي عليه في الواقع".
كما اتهم ترامب القاضية بأنها تسعى للكسب عبر إجراءاتها ضده، قائلاً: "لدينا مدعية عامة عنصرية وتقوم بعرض مرعب على أساس أنها ستمسك بترامب قبل أن تعرف أي شيء عني، وقد استخدمت هذا الأمر للترشح لمنصب الحاكم وفشلت في محاولتها. لم تحظَ بأي أصوات تقريباً".
وأضاف الرئيس السابق أن المدعية العامة "عادت وقالت: سأعود للإمساك بترامب مرة أخرى، وهذا ما لدينا. إنها عملية احتيال وخداع".
ووصف ترامب محاكمته بأنها محاولة لإيذائه في الانتخابات الرئاسية. وإضافة إلى المدعية العامة، هاجم ترامب الرئيس الحالي جو بايدن ووصفه بأنه لا يعي ما يفعل.
وانطلقت، اليوم الإثنين، محاكمة ترامب في مدينة نيويورك، وأعلنت المدعية أن ترامب والمتهمين الآخرين "ارتكبوا عمليات احتيال".