"هجمات سياسية".. رفض دعوى ترامب ضد "نيويورك تايمز"

رفض قاضٍ فيدرالي في فلوريدا دعوى التشهير التي رفعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد صحيفة "نيويورك تايمز" بقيمة 15 مليار دولار، موجهاً انتقادات حادة لفريق ترامب.

ووفقاً لوسائل إعلام أمريكية، جاء في الحكم الذي أصدره القاضي أن الدعوى لا تستوفي قواعد صياغة الدعاوى المدنية.

وانتقد القاضي ستيفن ميريداي الدعوى القضائية، المكونة من 85 صفحة، بشدة، ووصفها بأنها "بوق علاقات عامة".

وأضاف أنها مليئة بالهجمات السياسية بدلًا من تقديم حقائق موجزة وواضحة، كما يقتضي القانون.

ومنح القاضي فريق ترامب القانوني شهرًا لإعادة تقديم نسخة مختصرة من الدعوى.