بعد انضمامها للناتو.. فنلندا تتسلح بـ"مقلاع داود" ضد روسيا
أعلنت وزارة الدفاع الفنلندية، الأربعاء، بعد يوم واحد فقط من الموافقة على انضمام البلاد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، عن اتفاق لشراء نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي "مقلاع داود"، المخصص للدفاع ضد الصواريخ المتوسطة والبعيدة المدى.
وأوضحت وزارة الدفاع الفنلندية - بحسب ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن تكلفة شراء النظام من الشركة المصنعة شركة "رافائيل"، ستبلغ 345 مليون دولار. ومن المحتمل أن تتم عملية شراء أخرى في المستقبل بمبلغ 236 مليون دولار أخرى.
ويتطلب إتمام الصفقة، موافقة الحكومة الأمريكية.
وبحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل"، فإن من غير المرجح أن تقف الولايات المتحدة في طريق الشراء. وأشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بعضوية فنلندا في حلف الناتو.
وإذا تمت هذه الصفقة، فستكون أول صفقة تصدير لنظام "مقلاع داود"، والتي تم تطويرها بشكل مشترك من قبل شركة "رافائيل"، وشركة "رايثون" الأمريكية.
مواجهة التهديد الروسي
قال وزير الدفاع الفنلندي أنتي كاكونن، إن "عملية شراء مقلاع داود، ستمنح الجيش الفنلندي، قدرات جديدة لاعتراض الأهداف عالية الارتفاع".
وأضاف كاكونن، أنه "في الوقت نفسه، سنواصل طموحاتنا لتطوير القدرات الدفاعية لفنلندا، في ظل التهديد الذي تشكله موسكو بعد انضمام هلسنكي إلى حلف شمال الأطلسي".
وتابع: "نحن الآن في بيئة أمنية جديدة، والغزو الروسي دفع فنلندا إلى التخلي عن السياسة العسكرية المحايدة التي اتبعتها على مدى عقود، وهي سياسة اتبعتها بسبب حقيقة اشتراكها في حدود ضخمة مع روسيا (1340 كم)".
ووصف تقرير لموقع "تايمز أوف إسرائيل"، شراء فنلندا لمنظومة "مقلاع داود"، بأنها "نكسة استراتيجية وسياسية لـ(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، الذي اشتكى منذ فترة طويلة من توسع الناتو تجاه روسيا واستخدم ذلك جزئيًا كمبرر للحرب على أوكرانيا".
وطالبت أوكرانيا مرارا، إسرائيل، بتزويدها بمنظومة "مقلاع داود"، لكن تل أبيب تمنعت عن ذلك.
لكن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، قال في شباط/ فبراير الماضي، إن "حصول أوكرانيا على منظومة إسرائيلية لاعتراض الصواريخ هي مسألة وقت وحسب، من أجل استخدامها ضد روسيا".
وأضاف: "لم نحصل على مقلاع داود من إسرائيل لغاية الآن".
وتقول تقارير إن سبب رفض إسرائيل للطلب الأوكراني، هو سعيها للحفاظ على حرية العمليات في سوريا، حيث تسيطر القوات الروسية إلى حد كبير على المجال الجوي.
ولم يعلق الكرملين، حتى اللحظة، على إعلان فنلندا أنها ستشتري نظام مقلاع داود، فيما من المرجح أن ينعكس سلبا على العلاقة بين موسكو وتل أبيب.
ما هو مقلاع داود؟
"مقلاع داود" هو نظام دفاعي مخصص لاعتراض الصواريخ متوسطة وطويلة المدى والباليستية والجوالة والطائرات دون طيار.
ودخل النظام الذي كان يُطلق عليه سابقًا "العصا السحرية"، حيز الخدمة التشغيلية في إسرائيل في عام 2016، وهو مصمم لاعتراض الصواريخ المتوسطة والبعيدة المدى.
روسيا تتوعد
وأصبحت فنلندا، التي قدمت طلبها للانضمام لحلف "الناتو" بعد الحرب في أوكرانيا، العضو الحادي والثلاثين في الحلف، يوم الثلاثاء، بعد أن تمت الموافقة على طلبها من قبل جميع الأعضاء الآخرين، بما في ذلك تركيا، التي وضعت صعوبات كثيرة في طريقها من أجل الموافقة النهائية.
ويعتبر انضمام هلسنكي لحلف "الناتو"، بمثابة "ضربة سياسية واستراتيجية" للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أدان لفترة طويلة توسع "الناتو" واقترابه من الحدود الروسية، بحسب "يديعوت أحرونوت".
بدوره، رد الكرملين بحدة على انضمام فنلندا لحلف "الناتو"، قائلاً إن "موسكو ستعزز قدراتها العسكرية في المناطق الحدودية مع أعضاء الناتو".
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن "انضمام فنلندا إلى الناتو سيضر بأمن روسيا"، مضيفا أن "روسيا ستتخذ تدابير لضمان الحفاظ على أمنها".