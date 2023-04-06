بعد انضمامها للناتو.. فنلندا تتسلح بـ"مقلاع داود" ضد روسيا

مواجهة التهديد الروسي

قال وزير الدفاع الفنلندي أنتي كاكونن، إن "عملية شراء مقلاع داود، ستمنح الجيش الفنلندي، قدرات جديدة لاعتراض الأهداف عالية الارتفاع".

وأضاف كاكونن، أنه "في الوقت نفسه، سنواصل طموحاتنا لتطوير القدرات الدفاعية لفنلندا، في ظل التهديد الذي تشكله موسكو بعد انضمام هلسنكي إلى حلف شمال الأطلسي".

وتابع: "نحن الآن في بيئة أمنية جديدة، والغزو الروسي دفع فنلندا إلى التخلي عن السياسة العسكرية المحايدة التي اتبعتها على مدى عقود، وهي سياسة اتبعتها بسبب حقيقة اشتراكها في حدود ضخمة مع روسيا (1340 كم)".

ووصف تقرير لموقع "تايمز أوف إسرائيل"، شراء فنلندا لمنظومة "مقلاع داود"، بأنها "نكسة استراتيجية وسياسية لـ(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، الذي اشتكى منذ فترة طويلة من توسع الناتو تجاه روسيا واستخدم ذلك جزئيًا كمبرر للحرب على أوكرانيا".

وطالبت أوكرانيا مرارا، إسرائيل، بتزويدها بمنظومة "مقلاع داود"، لكن تل أبيب تمنعت عن ذلك.

لكن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، قال في شباط/ فبراير الماضي، إن "حصول أوكرانيا على منظومة إسرائيلية لاعتراض الصواريخ هي مسألة وقت وحسب، من أجل استخدامها ضد روسيا".

وأضاف: "لم نحصل على مقلاع داود من إسرائيل لغاية الآن".

وتقول تقارير إن سبب رفض إسرائيل للطلب الأوكراني، هو سعيها للحفاظ على حرية العمليات في سوريا، حيث تسيطر القوات الروسية إلى حد كبير على المجال الجوي.

ولم يعلق الكرملين، حتى اللحظة، على إعلان فنلندا أنها ستشتري نظام مقلاع داود، فيما من المرجح أن ينعكس سلبا على العلاقة بين موسكو وتل أبيب.