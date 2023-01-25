مقتل موظفي إغاثة بريطانيين أثناء عملية إجلاء في شرق أوكرانيا

وكانت مجموعة فاغنر الروسية قد أعلنت في وقت سابق من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري عثور قواتها على جثة أحد الموظفين الاثنين اللذين جرى الإبلاغ عن فقدهما في شرق أوكرانيا، مسرح القتال العنيف بين القوات الأوكرانية والروسية.

وقالت الشرطة الأوكرانية إن الاثنين غادرا مدينة كراماتورسك إلى سوليدار في السادس من يناير/ كانون الثاني وتم الإبلاغ عن فقدهما مساء اليوم التالي بعد فقدان الاتصال بهما.