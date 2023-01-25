مقتل موظفي إغاثة بريطانيين أثناء عملية إجلاء في شرق أوكرانيا
قالت أسرة موظف الإغاثة البريطاني المتطوع كريس باري الثلاثاء إنه وزميله أندرو باجشو قُتلا خلال محاولة إجلاء إنسانية في شرق أوكرانيا، وذلك بعد أسابيع من الإبلاغ عن فقدهما في الدولة التي تمزقها الحرب.
وأضافت الأسرة "ببالغ الحزن نعلن مقتل حبيبنا كريسي وزميله أندرو باجشو أثناء محاولتهما القيام بعملية إجلاء إنسانية من سوليدار بشرق أوكرانيا".
وتابعت الأسرة في بيان نشرته وزارة الخارجية البريطانية "إصراره بتفان على مساعدة كبار السن والشباب والضعفاء هناك جعلنا وعائلته الأكبر فخورين به للغاية".
ونقلت شبكة سكاي نيوز عن أسرة باجشو قولها إن المتطوعين الاثنين قُتلا في أثناء محاولتهما إنقاذ امرأة مُسنة من بلدة سوليدار.
وكانت مجموعة فاغنر الروسية قد أعلنت في وقت سابق من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري عثور قواتها على جثة أحد الموظفين الاثنين اللذين جرى الإبلاغ عن فقدهما في شرق أوكرانيا، مسرح القتال العنيف بين القوات الأوكرانية والروسية.
وقالت الشرطة الأوكرانية إن الاثنين غادرا مدينة كراماتورسك إلى سوليدار في السادس من يناير/ كانون الثاني وتم الإبلاغ عن فقدهما مساء اليوم التالي بعد فقدان الاتصال بهما.