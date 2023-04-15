أنقرة تستدعي سفير الدنمارك احتجاجا على التطاول على المصحف والعلم التركي
أعلنت وزارة الخارجية التركية أنها استدعت السفير الدنماركي في أنقرة؛ للتعبير عن استنكارها الشديد والاحتجاج على ما وصفتها بأنها تعديات على المصحف والعلم التركي، اليوم الجمعة.
وأضافت الوزارة في بيان: "من غير المقبول السماح بهذا التطاول البغيض بذريعة حرية التعبير، على الرغم من جميع تحذيراتنا".
وجرى استدعاء السفير الدنماركي في أنقرة منذ أسبوعين بعدما أحرقت جماعة من اليمين المتطرف في الدنمارك نسخة من المصحف والعلم التركي أمام السفارة التركية في كوبنهاغن.
وقالت وزارة الخارجية التركية: "سنواصل بلا شك مساعينا في المنصات ثنائية الأطراف ومتعددة الأطراف ضد هذا التطاول البغيض وجرائم الكراهية المشابهة، وهي أمثلة واضحة على كراهية الإسلام وكراهية الأجانب التي تزايدت مؤخرا بصورة مقلقة في أوروبا".