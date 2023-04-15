أنقرة تستدعي سفير الدنمارك احتجاجا على التطاول على المصحف والعلم التركي

أعلنت وزارة الخارجية التركية أنها استدعت السفير الدنماركي في أنقرة؛ للتعبير عن استنكارها الشديد والاحتجاج على ما وصفتها بأنها تعديات على المصحف والعلم التركي، اليوم الجمعة.

وأضافت الوزارة في بيان: "من غير المقبول السماح بهذا التطاول البغيض بذريعة حرية التعبير، على الرغم من جميع تحذيراتنا".