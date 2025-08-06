الكرملين معلقاً على مباحثات بوتين وويتكوف: "مفيدة وبناءة"

قال مساعد الرئيس الروسي لشؤون السياسة الخارجية، يوري أوشاكوف، اليوم الأربعاء، إن المحادثات بين فلاديمير بوتين والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف كانت "مفيدة وبناءة".

وأجرى ويتكوف محادثات استمرت نحو ثلاث ساعات مع بوتين في الكرملين، وذلك قبل يومين من انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لروسيا للموافقة على السلام في أوكرانيا أو مواجهة عقوبات جديدة.

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وأوضح أوشاكوف في تصريح لمنصة "زفيزدا" الإعلامية الروسية، نقلتها وكالة "رويترز"، أن الجانبين ناقشا الحرب في أوكرانيا وإمكانية تحسين العلاقات الأمريكية الروسية.

وأكد أن موسكو تلقت "إشارات" محددة من ترامب وبعثت برسائل في المقابل.

ووصل ويتكوف في وقت سابق اليوم، إلى روسيا، في زيارة تهدف إلى تخفيف حدة التوتر مع الولايات المتحدة وحلحلة الأزمة الراهنة.

وقال مصدر روسي مطلع لوكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، إن ستيف ويتكوف وصل إلى موسكو وكان في استقباله في المطار المبعوث الروسي للاستثمار كيريل دميترييف.