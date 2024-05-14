بلينكن يتعهد بمواصلة دعم كييف

تعهد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، خلال كلمة ألقاها أمام طلبة في كييف، بأن تدعم الولايات المتحدة أوكرانيا حتى يتم "ضمان" أمنها في مواجهة روسيا.

وقال بلينكن، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية: "جئت إلى أوكرانيا حاملاً رسالة: أنتم لستم وحدكم".

وأضاف: "الولايات المتحدة معكم منذ اليوم الأول"، وتابع: "سنبقى معكم حتى يتم ضمان أمن أوكرانيا، وسيادتها، وقدرتها على اختيار مسارها".