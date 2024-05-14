بلينكن يتعهد بمواصلة دعم كييف
تعهد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، خلال كلمة ألقاها أمام طلبة في كييف، بأن تدعم الولايات المتحدة أوكرانيا حتى يتم "ضمان" أمنها في مواجهة روسيا.
وقال بلينكن، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية: "جئت إلى أوكرانيا حاملاً رسالة: أنتم لستم وحدكم".
وأضاف: "الولايات المتحدة معكم منذ اليوم الأول"، وتابع: "سنبقى معكم حتى يتم ضمان أمن أوكرانيا، وسيادتها، وقدرتها على اختيار مسارها".
وكان خبراء روس قد رأوا أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حمل في زيارته المفاجأة إلى كييف "رسالة عسكرية مستعجلة" من القيادة الأمريكية، بشأن الوضع في مقاطعة خاركيف التي شهدت تقدمًا روسيًا كبيرًا خلال الأيام الماضية.
وقال الباحث في الشؤون الأمنية والإستراتيجية ياروسلاف مايوروف، لـ"إرم نيوز" إن "زعيم الدبلوماسية الأمريكية حمل معه رسائل عسكرية مستعجلة من القيادة الأمريكية حول التكتيكات المستخدمة في جبهة خاركيف".
وأوضح بأن بلينكن يريد أن يستمع بدقة لما يجري على الجبهة وما ينقصها للصمود لتوجيه القيادة الأمريكية بتحديد ما يجب إرساله للجيش الأوكراني.