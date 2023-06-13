تمرين عسكري يحاكي الوضع في إسرائيل بعد تنفيذ هجوم ضد إيران
بدأت قيادة الجبهة الداخلية في إسرائيل، الأسبوع الماضي، بقيادة رافي ميلو، تمرينا عسكريا يحاكي سيناريو الحرب المتعددة الساحات "القبضة الساحقة"، التي تشهد خلالها تنفيذ ضربات جوية في إيران أيضًا.
وبحسب السيناريو، رداً على الهجمات، بدأت المليشيات الشيعية الموالية لإيران في العراق وسوريا ولبنان وقطاع غزة بإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل من العراق وسوريا ولبنان وقطاع غزة، وكانت معظم الإصابات في المناطق الشمالية وحيفا. وكل هذا مصحوب باضطرابات عنيفة داخل إسرائيل.
وبحسب تقرير لموقع "واللا" العبري، مارست قيادة الجبهة الداخلية وضعا أسفر نتيجة مدى القذائف والصواريخ والرؤوس الحربية الثقيلة عن مقتل نحو 100 مدني في الجبهة الداخلية وإصابة نحو ألف آخرين.
وأشار إلى أنه "في هذا السيناريو، واجهت منظمات الطوارئ أكثر من ألف موقع مدمر، منها 500 في حالة خطيرة، إضافة إلى نحو 2000 من السكان دون مأوى في مناطق مفتوحة. وشمل السيناريو أيضًا الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للكهرباء والمياه، وقواعد الجيش الإسرائيلي والمراكز السكانية.
وبدوره، قال مسؤول أمني: "لقد تدربنا على سيناريو حرب نستعد له بمنتهى الجدية.. وكذلك القدرة على إحداث حريق على الجبهة الداخلية، من عدة بؤر، على هذا النطاق الواسع سوف ينتج عنه قدر كبير من المشاهد وحجم الدمار الذي لم تشهده إسرائيل منذ قيامها".
وأضاف المصدر أن "مثل هذا السيناريو من شأنه أن يضر بالاستمرارية الوظيفية للدولة، في عدة أشكال مثل انقطاع التيار الكهربائي.. وقد رأينا ما حدث قبل أسبوع ونصف عندما لم يكن هناك كهرباء في نصف البلاد".
وتابع أن "مثل هذا السيناريو من شأنه أن يؤدي إلى مواقع دمار متعددة، وقتل في الجبهة الداخلية على نطاق لم تعرفه إسرائيل من قبل.. سنواجه تحديات مختلفة مثل عدم إبلاغ الأفراد بالمواقع الأساسية بسبب الخوف من سقوط الصواريخ والدمار مثل عمال المستشفيات والصيدليات والسائقين والعاملين في شركات البنية التحتية، وهذا سيضر بالاستمرارية الوظيفية للاقتصاد".
وأوضحت المنظومة الأمنية الإسرائيلية أن نظام الدفاع مارس وضعا يتم فيه تحدي نظام الدفاع الجوي بشكل جذري. وتم الحفاظ على سرية البيانات المتعلقة بالاعتراضات نفسها ونطاق عناصر التهديد من مختلف الساحات، ولكن تم نشر البيانات المتعلقة بمدى إطلاق النار من لبنان، وتضمنت حوالي 3000 صاروخ في الأيام القليلة الأولى.
ووفقا للتقرير، جرى في تمرين "القبضة الساحقة"، دمج قدرة جديدة تسمى "Cell Broadcast"، ستسمح لقيادة الجبهة الداخلية بإرسال رسائل تحذير للمواطنين ضد التهديدات الصاروخية، حتى دون تنزيل المستخدم لتطبيق الجبهة الداخلية. كما سيتم إرسال الرسائل للمواطن باللغة التي ينشط بها الجهاز.
وعلم أن قيادة الجبهة الداخلية مارست أيضا عملية إخلاء المدنيين من 50 مستوطنة في نطاق يصل إلى 5 كيلومترات إلى مراكز الاستقبال. وبالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء عيادة لذوي الاحتياجات الخاصة، ومرضى التنفس الصناعي، وذوي الإعاقات المختلفة من مستوطنة "شلومي"، وربطها مباشرة بمرافق الاستقبال التابعة لوزارة الصحة.
وقال التقرير إنه بعد استخلاص المعلومات والنتائج بعد التمرين العسكري، عادت فجوات الحماية في الشمال مرة أخرى. كما تقرر إنشاء مقر لقيادة الجبهة الداخلية يعمل بموجبه الجنود الذين لا يخدمون في المجهود الحربي، للمساعدة في توفير المساعدات الاجتماعية والطبية والغذائية للسكان في مراكز الإجلاء الرئيسية، بما في ذلك وادي عربة والغور والبحر الميت وإيلات.
وكجزء من التحقيق، ظهر أيضًا أن هناك سيناريو لإجلاء جماعي للإسرائيليين من الشمال إلى الجنوب، وبالتالي تم تقديم اقتراح برنامج إلى وزير الدفاع يوآف غالانت، يقوم بموجبه المواطنون الذين يتشاركون المركبات، بشكل مستقل، بتلقي مساعدات من الدولة لتمويل إقامتهم في دور الضيافة والفنادق.