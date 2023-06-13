تمرين عسكري يحاكي الوضع في إسرائيل بعد تنفيذ هجوم ضد إيران

ووفقا للتقرير، جرى في تمرين "القبضة الساحقة"، دمج قدرة جديدة تسمى "Cell Broadcast"، ستسمح لقيادة الجبهة الداخلية بإرسال رسائل تحذير للمواطنين ضد التهديدات الصاروخية، حتى دون تنزيل المستخدم لتطبيق الجبهة الداخلية. كما سيتم إرسال الرسائل للمواطن باللغة التي ينشط بها الجهاز.

وعلم أن قيادة الجبهة الداخلية مارست أيضا عملية إخلاء المدنيين من 50 مستوطنة في نطاق يصل إلى 5 كيلومترات إلى مراكز الاستقبال. وبالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء عيادة لذوي الاحتياجات الخاصة، ومرضى التنفس الصناعي، وذوي الإعاقات المختلفة من مستوطنة "شلومي"، وربطها مباشرة بمرافق الاستقبال التابعة لوزارة الصحة.

وقال التقرير إنه بعد استخلاص المعلومات والنتائج بعد التمرين العسكري، عادت فجوات الحماية في الشمال مرة أخرى. كما تقرر إنشاء مقر لقيادة الجبهة الداخلية يعمل بموجبه الجنود الذين لا يخدمون في المجهود الحربي، للمساعدة في توفير المساعدات الاجتماعية والطبية والغذائية للسكان في مراكز الإجلاء الرئيسية، بما في ذلك وادي عربة والغور والبحر الميت وإيلات.

وكجزء من التحقيق، ظهر أيضًا أن هناك سيناريو لإجلاء جماعي للإسرائيليين من الشمال إلى الجنوب، وبالتالي تم تقديم اقتراح برنامج إلى وزير الدفاع يوآف غالانت، يقوم بموجبه المواطنون الذين يتشاركون المركبات، بشكل مستقل، بتلقي مساعدات من الدولة لتمويل إقامتهم في دور الضيافة والفنادق.