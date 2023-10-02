هل تطيح تهم الاحتيال والملاحقة القضائية بإمبراطورية ترامب؟

من المقرر أن يَمثل دونالد ترامب وشركات مملوكة لأسرته أمام محاكمة في نيويورك، اليوم الاثنين، في قضية احتيال قد توجه ضربة قوية لإمبراطورية الرئيس الأمريكي السابق في مجال العقارات.

ووجهت المدعية العامة لنيويورك ليتيشا جيمس، المنتمية للحزب الديمقراطي، اتهامات لترامب بالمبالغة في تقييم أصوله بما يقدر بمليارات الدولارات للتمكن من الحصول على قروض وعلى شروط تأمين أفضل.

وأظهرت وثيقة قضائية، أن ترامب يعتزم حضور الأسبوع الأول من المحاكمة التي ستعقد في محكمة الولاية في مانهاتن.