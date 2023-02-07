أردوغان يعلن الولايات المتضررة من الزلزال منكوبة.. ويفرض حالة الطوارئ

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في 10 ولايات تركية تضررت من الزلزال الذي ضرب ولاية قهرمان مرعش، أمس الإثنين.

وأوضح أردوغان، في خطاب ألقاه بمقر إدارة الطوارئ والكوارث التركية "آفاد" في أنقرة، أن إعلان حالة الطوارئ جاء استنادا إلى المادة 119 من الدستور التركي، وفق وكالة الأناضول الرسمية.

وأضاف أنه تم إعلان الولايات العشر المتضررة من الزلزال، مناطق منكوبة.