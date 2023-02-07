أردوغان يعلن الولايات المتضررة من الزلزال منكوبة.. ويفرض حالة الطوارئ
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في 10 ولايات تركية تضررت من الزلزال الذي ضرب ولاية قهرمان مرعش، أمس الإثنين.
وأوضح أردوغان، في خطاب ألقاه بمقر إدارة الطوارئ والكوارث التركية "آفاد" في أنقرة، أن إعلان حالة الطوارئ جاء استنادا إلى المادة 119 من الدستور التركي، وفق وكالة الأناضول الرسمية.
وأضاف أنه تم إعلان الولايات العشر المتضررة من الزلزال، مناطق منكوبة.
وصرح أردوغان أن الفرق المختصة أنقذت حتى الآن أكثر من 8 آلاف شخص من تحت الأنقاض.
وأشار الرئيس التركي إلى تعليق التعليم في عموم البلاد حتى 13 فبراير وفي مناطق الكارثة (الزلزال) حتى 20 من الشهر نفسه.
100 مليار ليرة
ووفق الأناضول، فقد كشف أردوغان عن تخصيص 100 مليار ليرة (5.26 مليار دولار) في المقام الأول تحت تصرف مؤسساتنا للمساعدات الطارئة وأنشطة الدعم.
وقال: "حتى الآن أرسلنا ألف سيارة إسعاف و241 فريق إنقاذ طبي وطني وطائرتي إسعاف و5 آلاف عامل في مجال الصحة إلى المناطق المتضررة من الزلزال، وأرسلنا أيضا 54 ألف خيمة و102 ألف فراش ومستلزمات أخرى".
وتابع: "يعمل حاليا 53 ألفا و317 عنصرا في عمليات البحث والإنقاذ والعدد يتزايد من تركيا وخارجها، دولتنا بكافة مؤسساتها وكوادرها بدأت العمل في المناطق المتضررة من الزلزال".