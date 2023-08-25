جماعة روسية موالية لأوكرانيا تدعو فاغنر للثأر لمقتل قائدها

دعت جماعة مسلحة روسية، موالية لأوكرانيا، مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة للانضمام إليها، والثأر لمقتل يفغيني بريغوجن ونائبه دميتري أوتكين.

ووجه دنيس كابوستين قائد ما يعرف بـ"فيلق المتطوعين الروس" (جماعة روسية مسلحة موالية لأوكرانيا) نداء لمجموعة فاغنر بعد مقتل زعيمها، جاء فيه: "أنتم الآن أمام خيار مصيري، يمكنكم الوقوف في حظيرة وزارة الدفاع الروسية والعمل ككلاب حراسة لقتلة قادتكم أو الثأر لهم".

وطالب " كابوستين" مجموعة فاغنر الانتقال إلى أوكرانيا للثأر لمقتل يفغيني بريغوجن ونائبه دميتري أوتكينن، مضيفًا "دعونا ننهي مفرمة اللحم الدموية للعملية العسكرية الخاصة" مستخدمًا الوصف الذي تطلقه موسكو على غزوها أوكرانيا.

وتابع "وبعدها سنزحف إلى موسكو، وهذه المرة لن نتوقف على بعد 200 كيلومتر من الطريق الدائري لموسكو وإنّما سنواصل حتى النهاية".