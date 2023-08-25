جماعة روسية موالية لأوكرانيا تدعو فاغنر للثأر لمقتل قائدها
دعت جماعة مسلحة روسية، موالية لأوكرانيا، مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة للانضمام إليها، والثأر لمقتل يفغيني بريغوجن ونائبه دميتري أوتكين.
ووجه دنيس كابوستين قائد ما يعرف بـ"فيلق المتطوعين الروس" (جماعة روسية مسلحة موالية لأوكرانيا) نداء لمجموعة فاغنر بعد مقتل زعيمها، جاء فيه: "أنتم الآن أمام خيار مصيري، يمكنكم الوقوف في حظيرة وزارة الدفاع الروسية والعمل ككلاب حراسة لقتلة قادتكم أو الثأر لهم".
وطالب " كابوستين" مجموعة فاغنر الانتقال إلى أوكرانيا للثأر لمقتل يفغيني بريغوجن ونائبه دميتري أوتكينن، مضيفًا "دعونا ننهي مفرمة اللحم الدموية للعملية العسكرية الخاصة" مستخدمًا الوصف الذي تطلقه موسكو على غزوها أوكرانيا.
وتابع "وبعدها سنزحف إلى موسكو، وهذه المرة لن نتوقف على بعد 200 كيلومتر من الطريق الدائري لموسكو وإنّما سنواصل حتى النهاية".
وفي وقت سابق، قالت السلطات الجوية الروسية، إن بريغوجن وأوتكين وثمانية آخرين كانوا على متن طائرة خاصة تحطمت شمالي موسكو يوم الأربعاء، مما تسبب في مصرعهم جميعًا.
وبعد صمت استمر لأكثر من 24 ساعة، قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "خالص تعازيه" لأسر جميع القتلى العشرة الذين قضوا نحبهم في تحطم الطائرة، وأشاد ببريغوجن ووصفه بأنه "رجل أعمال موهوب".
وكابوستين روسي ينتمي لليمين المتطرف وأسس الجماعة المسلحة قبل عام، حيث يقاتل فيلق المتطوعين الروس إلى جانب أوكرانيا وأعلن مسؤوليته عن عدة هجمات عسكرية على مناطق حدودية روسية.