أوكرانيا: محادثات السعودية "انفراجة" ولدينا ما نُقدمه لأفريقيا أكثر من روسيا
قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الخميس، إن المحادثات التي استضافتها السعودية مطلع هذا الأسبوع مثلت "انفراجة" لكييف، وأظهرت أنه من الممكن حشد الدعم العالمي وراء خطة النقاط العشر التي اقترحها الرئيس فولوديمير زيلينسكي لإنهاء الحرب الروسية.
وأضاف كوليبا: "إذا أراد بلد ما أن يكون في صدارة المشهد السياسي العالمي، فعليه أن يصبح جزءا من اجتماعات التنسيق هذه".
وكان كوليبا يتحدث في مقابلة مع "رويترز"، في إشارة إلى محادثات جدة وتجمع أصغر في وقت سابق هذا الصيف في كوبنهاغن.
وشارك مسؤولون من أكثر من 40 دولة، من بينها الصين والهند والبرازيل والولايات المتحدة ودول أوروبية لكن ليس روسيا، في المحادثات، التي اعتُبرت محاولة من كييف لبناء تحالف أوسع لدعم رؤيتها للسلام.
وحصلت أوكرانيا على دعم غربي قوي في خضم تصديها للغزو الروسي، لكن كان صعبا عليها كسب دعم اقتصادات الجنوب الرئيسية.
وقال الوزير كوليبا إن عدد الدول المهتمة بالمشاركة في اجتماعات مثل تجمع جدة "زاد كثيرا" في الأسابيع القليلة الماضية، مضيفًا أن هذه الفعاليات تضع أساسا حيويا للمحادثات في المستقبل بخصوص رؤية أوكرانيا للسلام.
ومضى يقول: "نحن راضون تماما عن حراك هذه العملية، أعتقد أن الاجتماع في جدة كان انفراجة لأنه جمعنا، لأول مرة، بدول تمثل (العالم) بأسره، وليس فقط أوروبا وأمريكا الشمالية".
وقالت روسيا إنها مستعدة للدخول في محادثات للسلام مع كييف لكنها تصر على مطالبتها بالسيادة على 4 أقاليم أوكرانية قالت إنها ضمتها العام الماضي وتسيطر عليها كليا أو جزئيا، وأيضا شبه جزيرة القرم التي ضمتها في 2014، وهذا ما لن تقبله كييف.
التنافس على أفريقيا
وأقر الوزير الأوكراني بأن مواجهة النفوذ الروسي في أماكن مثل أفريقيا، التي تعود علاقات موسكو بها إلى العهد السوفييتي ما زالت تمثل تحديا لأوكرانيا بينما تسعى لتوسيع نطاق البلدان الداعمة لها.
وقال الوزير كوليبا: "على عكس روسيا، نريد الاستثمار في أفريقيا بما يعود بالفائدة عليهم وعلينا، لأن أكبر استثمار لروسيا في أفريقيا هو فاغنر، وهذا استثمار في زعزعة الأمن في أفريقيا".
لكن كوليبا قال إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يقيم علاقات متوازنة بين موسكو وكييف يتمتع بأفضل فرصة لإحياء الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة.
وأضاف الوزير الأوكراني: "أعتقد أن لا مبالغة في قول إن الرئيس أردوغان هو الرجل الوحيد في العالم على الأرجح الذي بوسعه إقناع الرئيس بوتين بالعودة إلى مبادرة حبوب البحر الأسود".
الغرب ما زال "على المسار"
قلل كوليبا أيضا من أهمية فكرة أن هجوم كييف المضاد البطيء الذي انطلق في يونيو حزيران لاستعادة الأراضي التي تحتلها روسيا قد يضعف الدعم الغربي لأوكرانيا في وقت حرج ويجبرها على الدخول في مفاوضات.
ولم تحقق القوات الأوكرانية إلا مكاسب قليلة في أجزاء من الشرق والجنوب لأن الدفاعات الروسية الجيدة أبطأت تقدمها عبر مساحات شاسعة من السهوب.
واعترف الوزير كوليبا بأن بعض "الأصوات" من مواطني الغرب شككت في منطق دعم حكوماتهم لأوكرانيا، لكنه قال إنه لا يرى أي إشارة من المسؤولين على تراجع الدعم، مضيفًا: "المهم بالنسبة لنا هو استمرار الحكومات على المسار.. وهي ماضية عليه حتى الآن".
وقال متحدث باسم البيت الأبيض، الشهر الماضي، إن العملية الأوكرانية ليست "متوقفة" وإن قوات كييف "تتحرك".
وعبر كوليبا عن تفاؤله إزاء تلقي أوكرانيا في نهاية المطاف الصواريخ بعيدة المدى التي تريدها من الولايات المتحدة وألمانيا؛ مما سيسمح للقوات الأوكرانية بضرب مواقع أعمق خلف الخطوط الروسية.
وقال الوزير الأوكراني: "إنهم يجرون حساباتهم وتحليلهم الخاص، وأعتقد أنهم سيفرجون عن هذه الخيارات، لكنها تتطلب مزيدا من الوقت".