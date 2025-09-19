فنزويلا تتهم أمريكا باستخدام سلاح نووي لقتل صيادين في بحر الكاريبي

اتهمت فنزويلا الولايات المتحدة باستخدام أسلحة نووية في قتل صيادين عزل في البحر الكاريبي، مطالبة الأمم المتحدة بفتح تحقيق حول ضربات أمريكية دمّرت 3 قوارب في الكاريبي وأوقعت 14 قتيلاً تقول الولايات المتحدة إنهم مهربو مخدرات.

وجاء في بيان للمدعي العام الفنزويلي طارق وليام صعب أن "استخدام الصواريخ والأسلحة النووية لقتل صيادين عزّل على متن قارب صغير هي جرائم ضد الإنسانية يجب أن تحقّق فيها الأمم المتحدة"، بحسب وكالة "فرانس برس".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد ذكر أن القوات الأمريكية دمرت 3 قوارب، لكن واشنطن لم تنشر تفاصيل ولقطات إلا لضربتين تقول إنهما استهدفتا "إرهابيي مخدرات" في إطار عملية لمكافحة المخدرات.

وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز، أن الانتشار العسكري الأمريكي في منطقة الكاريبي لغرض رسمي يتمثل في مكافحة المخدرات، والضربات التي تطاول قوارب لمهربين مفترضين، هما "حرب غير معلنة".

وقال الجنرال بادرينو لوبيز خلال تدريب عسكري نقل التلفزيون الرسمي وقائعه: "إنها حرب غير معلنة، وقد رأيتم كيف أن أشخاصا تم إعدامهم في بحر الكاريبي سواء كانوا مهربي مخدرات أم لا. لقد أعدموا من دون حق الدفاع عن أنفسهم".