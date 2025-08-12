واشنطن تأسف لـ"تدهور" حقوق الإنسان في أوروبا
واشنطن تأسف لـ"تدهور" حقوق الإنسان في أوروبا
المصدر: atlanticcouncil
12 أغسطس 2025، 6:06 م

أعربت واشنطن عن أسفها لـ "تدهور" وضع حقوق الإنسان في العديد من الدول الأوروبية، لا سيما المتعلقة بحرية التعبير، وذلك بحسب تقرير سنوي لوزارة الخارجية الأمريكية صدر الثلاثاء، وفق وكالة "فرانس برس".

وأشارت وزارة الخارجية إلى أن "وضع حقوق الإنسان تدهور خلال العام" الماضي في ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا، في تقرير عن وضع حقوق الإنسان في العالم والذي من المفترض أن يظهر أولويات السياسة الخارجية الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويأتي التقرير تزامنا مع توتر في العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على خلفية الرسوم الجمركية وحرب أوكرانيا.

