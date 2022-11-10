في تصريح سُرب بالخطأ.. الرئيس الإسرائيلي: بن غفير يثير قلق العالم

قال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتزوغ، إن "العالم بأسره قلق" إزاء المواقف اليمينية المتطرفة للنائب إيتمار بن غفير، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية، يوم الأربعاء.

يأتي ذلك بينما يوشك بن غفير على ما يبدو أن يصبح وزيرا في حكومة بنيامين نتنياهو الائتلافية الجديدة.

وتصريح هرتزوغ بثه ميكروفون كان يعتقد الرئيس الإسرائيلي على ما يبدو أنه مطفأ، وذلك خلال مشاوراته مع حزب سياسي متشدد بشأن الحكومة المقبلة التي من المتوقع أن يقودها رئيس الوزراء السابق نتنياهو بعد فوز تحالفه اليميني في انتخابات الأسبوع الماضي.

وقال هرتزوغ عبر الميكروفون عن بن غفير في نهاية الاجتماع: "لديكم شريك يشعر العالم بأسره حولنا بالقلق إزاءه. لقد قلت له هذا أيضا. هذا ليس للنشر حقا. لا أريد التسبب في مشاكل".

وأضاف: "ستكون لديكم مشكلة مع جبل الهيكل (الحرم القدسي). إن هذه قضية حرجة".