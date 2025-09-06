عشرات القتلى في هجوم لمتشددين شمال شرق نيجيريا

شن متشددون هجومًا على سكان قرية في شمال شرق نيجيريا، ما أسفر عن مقتل 55 شخصًا على الأقل، بحسب ما ذكر موظف في منظمة غير حكومية ومصدر أمني محلي.

ووقع الهجوم ليل الجمعة على قرية دارول جاما، التي تضم قاعدة عسكرية على الحدود بين نيجيريا والكاميرون.

وأوضح المصدر الأمني أن بين القتلى 5 جنود، في حين أورد زعيم ميليشيا محلية أنهم 6، على ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

ويأتي الهجوم بعد أن قتلت غارة جوية نفذتها القوات الجوية النيجيرية، على مخبأ للجماعات المتشددة في غابة سامبيسا بولاية بورنو في شمال شرقي البلاد، أكثر من 15 من مقاتلي الجماعات المتشددة، على ما أعلن متحدث باسم القوات الجوية النيجيرية يوم الخميس.

وقال الضابط الجوي إيهيمن إجودام إن العملية التي نفذتها القوات في الـ3 من شهر سبتمبر/أيلول الجاري، استهدفت مقاتلين وقياديين على صلة بهجمات وقعت في الآونة الأخيرة، مبينًا أن الغارة جاءت بعد معلومات مخابرات وعمليات رصد أكدت وجود نشاط لمسلحين في المنطقة.

وأضاف أن الغارة الجوية دمرت منشآت رئيسة كان يستخدمها المتمردون. ولم يذكر اسم الجماعة، لكن منطقة سامبيسا معروفة بأنها مركز لجماعة بوكو حرام وتنظيم "داعش".

وتواجه نيجيريا منذ 16 عامًا تمردا لمسلحين في الشمال الشرقي تقوده جماعة بوكو حرام وفرعها تنظيم "داعش" ولاية غرب أفريقيا؛ ما تسبب في وقوع خسائر بشرية كبيرة وعمليات نزوح وأزمة إنسانية متفاقمة.