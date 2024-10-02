عراقجي يعين متحدثا جديدا باسم الخارجية الإيرانية

عين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مساء الأربعاء، "إسماعيل بقائي" بمنصب المتحدث باسم الخارجية بدلاً من "ناصر كنعاني".

وذكر موقع الخارجية الإيرانية، إن عراقجي أصدر قراراً بتعيين "إسماعيل بقائي" بمنصب المتحدث باسم الوزارة بدلاً ناصر كنعاني.

وفي 27 من يونيو/ حزيران 2022 تولى ناصر كنعاني منصب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بدلاً من "سعيد خطيب زاده".

المتحدث الجديد للخارجية الإيرانية "إسماعيل بقائي" كان مساعداً لوزير الخارجية سابقا، كما شغل منصب سفير وممثل دائم إيران لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف خلال الفترة 2018-2022.

كما شغل منصب رئيس الدائرة القانونية بوزارة الخارجية خلال الفترة 2011 حتى 2015، كما شغل منصب ممثل إيران لدى الأمم المتحدة اللجنة القانونية للأمم المتحدة في نيويورك خلال عام 2010.