إيران تحكم على متظاهر بالإعدام 3 مرات

وجرى اعتقال جواد روحي البالغ من العمر 36 عاماً في 22 من أيلول/سبتمبر 2022 في مدينة نوشهر التابعة لمحافظة مازندران شمال إيران خلال الاحتجاجات.

وفي أفاد موقع "زمانه" الإيراني، أن جواد روحي التقى بأسرته مرة واحدة فقط خلال الأشهر الثلاثة التي قضاها في الاعتقال وهو الآن محتجز في سجن نوشهر.

وسبق أن كتبت لجنة متابعة أوضاع المعتقلين في إيران، أن جواد روحي أجبر على الاعتراف أثناء احتجازه.

وفي نفس القضية، حُكم على مهدي محمدي فرد بالإعدام مرتين، وحُكم على أرشيا تقديستان بالإعدام مرة واحدة، ما مجموعه ستة إعدامات لثلاثة شبان من محافظة مازندران.

وأعدمت السلطات القضائية الإيرانية حتى الآن 4 من المتظاهرين الذين جرى اعتقالهم في موجة الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت منتصف أيلول/سبتمبر الماضي بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني على أيدي شرطة طهران بسبب عدم التزامها بالحجاب.