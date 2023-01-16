إيران تحكم على متظاهر بالإعدام 3 مرات
ذكرت وسائل إعلام إيرانية ونشطاء حقوقيون، الأحد، إن محكمة الثورة بمدينة ساري الواقعة شمال البلاد، حكمت بالإعدام 3 مرات على المتظاهر الشاب جواد روحي.
وقال موقع "زيتون" الإيراني، إنه تم الحكم بالاعدام ضد جواد روحي مرة واحدة بتهمة الردة بسبب "تدنيس القرآن الكريم بحرقه وإهانة المقدسات"، ومرة بتهمة "الفساد في الأرض"، ومرة واحدة بتهمة "المحاربة".
وجرى اعتقال جواد روحي البالغ من العمر 36 عاماً في 22 من أيلول/سبتمبر 2022 في مدينة نوشهر التابعة لمحافظة مازندران شمال إيران خلال الاحتجاجات.
وفي أفاد موقع "زمانه" الإيراني، أن جواد روحي التقى بأسرته مرة واحدة فقط خلال الأشهر الثلاثة التي قضاها في الاعتقال وهو الآن محتجز في سجن نوشهر.
وسبق أن كتبت لجنة متابعة أوضاع المعتقلين في إيران، أن جواد روحي أجبر على الاعتراف أثناء احتجازه.
وفي نفس القضية، حُكم على مهدي محمدي فرد بالإعدام مرتين، وحُكم على أرشيا تقديستان بالإعدام مرة واحدة، ما مجموعه ستة إعدامات لثلاثة شبان من محافظة مازندران.
وأعدمت السلطات القضائية الإيرانية حتى الآن 4 من المتظاهرين الذين جرى اعتقالهم في موجة الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت منتصف أيلول/سبتمبر الماضي بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني على أيدي شرطة طهران بسبب عدم التزامها بالحجاب.
بدوره، أعلن محمد صادق أكبري، رئيس قضاة مازندران، صدور حكم على جواد روحي بالإعدام في المحكمة الابتدائية بتهمة الفساد في الأرض، مضيفاً "المتهم لم يقدم محاميا في مرحلة المحاكمة، وتم اختيار محام من قبل المحكمة".
وأوضح صادق أكبري في تصريح لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني: "لكن يمكن استئناف هذا القرار في المحكمة العليا".
اعتقال ناشطة
وفي سياق متصل، أعتقلت السلطات الإيرانية، الأحد، الناشطة الاجتماعية في مجال النساء والطفل، "محيا واحدي"، وفقاً لما ذكرته منظمة "هرانا" الحقوقية.
وقال مثيم وحيدي، شقيق محيا على تويتر: "إن شقيقته اعتقلت في مكان عملها ظهر يوم الأحد دون أي تفسير، كما تمت مصادرة أجهزتها الإلكترونية".