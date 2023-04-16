بوتين ووزير الدفاع الصيني يشيدان بالتعاون العسكري القوي
اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأحد مع وزير الدفاع الصيني لي شانغ فو في موسكو حيث أشادا بالتعاون العسكري بين البلدين اللذين أعلنا شراكة "بلا حدود".
وأظهر مقطع مصور للاجتماع بوتين بينما يصافح لي قبل جلوسهما إلى طاولة. وكان ذلك في حضور وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أيضا.
وقال بوتين "نحن نعمل بنشاط من خلال إداراتنا العسكرية، ونتبادل بانتظام المعلومات المفيدة، ونعمل معا في مجال التعاون العسكري الفني، ونجري تدريبات مشتركة".
وأضاف أن التدريبات أجريت في الشرق الأقصى وأوروبا وشاركت فيها قوات برية وبحرية وجوية.
وقال بوتين "هذا بلا شك مجال مهم آخر يعزز الثقة الشديدة والطابع الاستراتيجي لعلاقاتنا".
وهذه هي أول زيارة خارجية لوزير الدفاع الصيني منذ تعيينه الشهر الماضي.
وقال لي لبوتين، وفق ترجمة نشرها الكرملين، "في الآونة الأخيرة، تطور التعاون بين روسيا والصين في المجالات العسكرية والتقنية بشكل جيد جدا"، مضيفا أن ذلك ساعد في تعزيز الأمن الإقليمي.
وأعلنت بكين زيارة لي إلى موسكو الأسبوع الماضي قائلة إنه سيلتقي بمسؤولي الدفاع لكنها لم تذكر شيئا عن اجتماعه مع بوتين.