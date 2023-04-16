بوتين ووزير الدفاع الصيني يشيدان بالتعاون العسكري القوي

اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأحد مع وزير الدفاع الصيني لي شانغ فو في موسكو حيث أشادا بالتعاون العسكري بين البلدين اللذين أعلنا شراكة "بلا حدود".

وأظهر مقطع مصور للاجتماع بوتين بينما يصافح لي قبل جلوسهما إلى طاولة. وكان ذلك في حضور وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أيضا.