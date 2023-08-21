مصرع جندي فرنسي خلال تدريب على مكافحة الإرهاب في العراق

قالت الحكومة الفرنسية، اليوم الإثنين، إن جنديًّا فرنسيًّا لقي حتفه في العراق أمس الأحد، خلال تدريب على مكافحة الإرهاب، وهو ثاني عنصر من القوات المسلحة الفرنسية يتوفى في العراق خلال ثلاثة أيام.

وقالت وزارة الدفاع، إن نيكولا لاتورت أُصيب خلال تدريب على القتال في المناطق الحضرية ونُقل بطائرة هليكوبتر إلى مستشفى عسكري في أربيل حيث تأكدت وفاته.

وقال الرئيس إيمانويل ماكرون في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، المعروفة سابقًا باسم تويتر "فقد نيكولا لاتورت حياته أثناء تأدية واجبه".

وقال وزير الدفاع سيباستيان ليكورنو في منشور، إن لاتورت كان في مهمة لتدريب القوات المسلحة العراقية "لمحاربة الإرهاب".

ولقي الجندي الفرنسي بابتيست جوشو، الذي كان يشارك في تدريب بالعراق، حتفه في حادث سير يوم الجمعة.