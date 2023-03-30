الملك تشارلز: بريطانيا وألمانيا "تقفان سويًا" مع أوكرانيا

وقال الملك البريطاني في خطاب ألقاه في اليوم الأول من زيارة دولة يجريها إلى ألمانيا: "نقف جنبا إلى جنب لحماية قيمنا الديمقراطية المشتركة والدفع بها قُدمًا".

وشدد تشارلز الثالث على أنّ هذا الأمر "يتجسّد بوضوح، اليوم، بوقوفنا سويًا مع أوكرانيا في الدفاع عن الحرية والسيادة في مواجهة عدوان غير مبرّر"، وفق تعبيره.