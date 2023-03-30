الملك تشارلز: بريطانيا وألمانيا "تقفان سويًا" مع أوكرانيا
أكّد ملك بريطانيا تشارلز الثالث، اليوم الأربعاء، في برلين أن المملكة المتحدة وألمانيا تقفان "إلى جانب" أوكرانيا دفاعًا عن "الحرية" في مواجهة الغزو الروسي لهذا البلد.
وقال الملك البريطاني في خطاب ألقاه في اليوم الأول من زيارة دولة يجريها إلى ألمانيا: "نقف جنبا إلى جنب لحماية قيمنا الديمقراطية المشتركة والدفع بها قُدمًا".
وشدد تشارلز الثالث على أنّ هذا الأمر "يتجسّد بوضوح، اليوم، بوقوفنا سويًا مع أوكرانيا في الدفاع عن الحرية والسيادة في مواجهة عدوان غير مبرّر"، وفق تعبيره.
ووصل الملك تشارلز الثالث، في وقت سابق الأربعاء، إلى برلين برفقة زوجته كاميلا، في رحلة اعتبرها الرئيس الألماني "بادرة أوروبية مهمة" بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
وتعهّد الملك البريطاني ببذل أقصى الجهود لتعزيز الروابط بين بريطانيا وألمانيا.
من جانبه، قال الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير خلال استقباله الثنائي الملكي في مقرّ إقامته: "اليوم، بعد 6 أعوام من بدء خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، نفتح فصلًا جديدًا في علاقاتنا"، وأضاف أن هذه الزيارة هي "علامة مهمة على العلاقات الألمانية البريطانية".
ومساء قال شتاينماير إن الجهود المشتركة لبريطانيا وألمانيا لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن حريتها تسلط الضوء على "مدى قوة الترابط بيننا".
ووصف الرئيس الألماني الذي يرافق تشارلز الثالث في كل المحطات، زيارته على أنها "بادرة أوروبية مهمة".
وكانت الزيارة محل ترقّب الكثير من الألمان الذين انتظروا لساعات على أمل دخول الموقع الذي تُجرى فيه مراسم الاستقبال.
ويتضمّن برنامج الملك، غدًا الخميس، محادثات مع المستشار الألماني أولاف شولتس، ونزهة مع رئيس بلدية العاصمة في أحد الأسواق، وخطابًا سيُلقيه في مجلس النواب، ولقاءً بلاجئين أوكرانيين.
وتنتهي زيارة الزوجَين إلى ألمانيا، يوم الجمعة، في هامبورغ، ثاني أكبر مدينة في ألمانيا.