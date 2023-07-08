"احذرْ من بوتين".. بايدن "ينصح" الرئيس الصيني

طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن، من نظيره الصيني شي جين بينغ، توخي الحذر في علاقته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفق ما أوردته صحيفة "مترو" البريطانية، اليوم السبت.

ونقلت "مترو" قول بايدن لشبكة CNN إن "هذا ليس تهديدًا.. هذه ملاحظة "، موضحًا أنه "منذ أن دخلت روسيا أوكرانيا، انسحبت 600 شركة أمريكية من روسيا".

وتابع بايدن مخاطبًا بينغ: "لقد أخبرتني أن اقتصادك يعتمد على الاستثمار من أوروبا والولايات المتحدة.. كن حذرًا".

وفي مارس/آذار الماضي، أجرى بوتين وشي محادثات استمرت يومين بعبارات صداقة دافئة بين الصين وروسيا، وانتقاد مشترك للغرب، لكن لم يكن هناك أي مؤشر على انفراج دبلوماسي بشأن أوكرانيا.