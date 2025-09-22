"عملاق الجيل".. ترامب يرثي تشارلي كيرك في مراسم التأبين

نعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد، مواطنه المؤثر المحافظ والقيادي اليميني الشاب تشارلي كيرك الذي قتل برصاص قناص في جامعة يوتاه، ووصفه بأنه "عملاق جيله".

وقال ترامب خلال حفل تأبين لكيرك في ملعب لكرة قدم في أريزونا امتلأ بالحشود: "قبل أقل من أسبوعين خسرت بلادنا أحد ألمع نجوم عصرنا".

وأضاف أن كيرك، البالغ من العمر 31 عاماً هو "عملاق جيله، وقبل كل شيء زوج وأب وابن ومسيحي ووطني مخلص"، على حد تعبيره.

وقتل كيرك، الذي أدى دورا بارزا في استقطاب الناخبين الشباب المؤيدين لترامب، في انتخابات 2024، بإطلاق نار في حرم جامعي في ولاية يوتاه في 10 سبتمبر/ أيلول.

وبعد اغتياله، اعتبر ترامب كيرك "شهيد الحقيقة والحرية" وحمّل خطاب "اليسار الراديكالي" مسؤولية اغتياله.

وبعد مطاردة استمرت نحو 33 ساعة، أوقفت السلطات المشتبه به تايلر روبنسون (22 عاما) الذي يواجه عقوبة الإعدام في حال إدانته.