من هيغسيث إلى بيرو.. رموز "فوكس نيوز" خيار ترامب الأبرز للمناصب العليا

أبرزت توجهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتبطة بسياسته الخاصة بالتعيينات واختيار الأسماء المرشحة للوظائف العليا، خاصة الحساسة منها، اهتمامه بأن يكون محاطاً في دائرته الأضيق بأكبر عدد من رموز الإعلام.

وانعكس ذلك في اختيارات الرئيس ترامب للأسماء التي تشكل أقطاب إدارته الحاكمة في المراكز المفصلية في البلاد، وحرصه الواضح على إبقائه محاطاً بكوادر إعلامية لها وزنها، مع جعله قناة "فوكس نيوز" قبلته الأولى كلما أراد تسكين وظيفة عليا.

وكان بيت هيغسيث المذيع السابق في "فوكس نيوز" القناة المفضلة لدى الرئيس، أولى خيارات ترامب في الإدارة الجديدة لولايته الثانية، والذي منحه بكل ثقة وزارة الدفاع الحقيبة الأكثر وطأة في العمل الحكومي، والذي تمسك به بقوة رغم فضيحة التسريبات الشهيرة سيغنال غيت" والمطالبات بإقالته.

وآخر الأسماء الإعلامية الرنانة التي اختارها ترامب لمنصب حساس كانت القاضية ومقدمة البرامج التلفزيونية السابقة جانين بيرو، البالغة 74 عاماً، والتي صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، الأحد، على منحها المنصب القضائي الأبرز بتعيينها مدعية عامة لمنطقة كولومبيا.

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ترامب، الذي سبق أن عبّر عن إعجابه بجاني بيرو، وقال إنها "امرأة لا مثيل لها"، طالب مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الجمهورية، بالانتهاء من تعيين المدعية العامة السابقة لمقاطعة "ويست تشستر" بنيويورك، في نهاية عطلة الأسبوع.

وهذا ما حدث بالفعل بعد تأكيد تعيينها بغالبية 50 صوتا مقابل 45 صوتا، لتكون بذلك أحدث شخصية تلفزيونية يضمها ترامب إلى إدارته.

وكانت بيرو قد عُينت في هذا المنصب بشكل مؤقت في مايو/ أيار، من قبل ترامب الذي منح العديد من المناصب الحكومية المؤثرة لمذيعين في شبكات تلفزيونية.

واشتهرت بيرو بتقديمها لبرنامج "القاضية جانين بيرو" التلفزيوني بين عامي 2008 و2011، ثم برنامج "العدالة مع القاضية جانين" على قناة "فوكس نيوز" على مدار 11 عاماً.

وشاركت بيرو أيضاً في تقديم برنامج "الخمسة" على قناة "فوكس نيوز"، إلى أن تولت منصبها المؤقت الذي يُعد من أقوى مناصب المدعين العامين في الولايات المتحدة.

وبهذا تنضم بيرو إلى سلسلة مذيعين آخرين تولوا مناصب رسمية، مثل وزير الدفاع بيت هيغسيث الذي شارك في تقديم برنامج "فوكس آند فريندز ويك إند" ووزير النقل شون دافي الذي شارك في برنامج من نوع تلفزيون الواقع وفي تقديم برنامج "فوكس بيزنس".

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" إن بيرو تعدّ واحدة من عدد من مقدمي البرامج في قناة "فوكس نيوز" الذين جندهم ترامب للإدارة، وتناسب نموذج العديد من المعينين لديه، والذي يتميز بأنه قتالي، وجاهز للكاميرا ومخلص بما يكفي للسعي إلى تشويه نتائج انتخابات 2020 التي خسرها.

وبحسب الصحيفة، جاء ترشيح مقدمة البرامج السابقة في "فوكس نيوز" بعد أن منع مجلس الشيوخ تأكيد ترشيح الاختيار الأول لترامب، وهو المذيع اليميني إد مارتن.

اعتراض ديمقراطي

ولاقى تعيين بيرو اعتراضا واسعا، حيث وصف السيناتور ديك دوربين من إلينوي، وهو الديمقراطي الأبرز في لجنة القضاء بمجلس الشيوخ، سجلها في عدد من القضايا منها أعمال الشغب في 6 يناير، وإنكار الانتخابات، وسياسات ترامب في مجال الهجرة بأنها "مقلقة للغاية".

وقال دوربين، إن بيرو "لا ينبغي أن تكون مدعية عامة دائمة للولايات المتحدة"، واصفا اختيارها بأنه "موافقة سطحية لدونالد ترامب"، على حد تعبيره.

وبرر دوربين موقفه بترويج بيرو لنظريات المؤامرة فيما يتعلق بانتخابات عام 2020 التي خسرها ترامب أمام جو بايدن. كما نشرت كتبا عدة بينها كتاب "كاذبون، مسرّبون، وليبراليون" عام 2018 الذي يتناول المؤامرة ضد ترامب، وقد وصفته صحيفة "واشنطن بوست" بأنه "كتاب متملق".

وكان ألبرت بيرو، زوج جانين السابق، محاميًا عقاريًا لترامب قبل إدانته بالتهرب الضريبي الفيدرالي عام 2000 عندما كانت هي مدعية عامة. وحُكم عليه بالسجن 29 عامًا، ورغم أنه لم يمضِ سوى 11عامًا منها، أصدر ترامب عفوًا عنه في نهاية ولايته الأولى.