كتابات على مسيّرات روسية ضربت "أوديسا" الأوكرانية

أعلنت السلطات الأوكرانية أن الطائرات المسيرة التي ضربت مدينة "أوديسا" كُتب عليها "لموسكو" و"للكرملين"، ما يدل على أن تلك الضربات ربما كانت مرتبطة بالانفجارات في العاصمة الروسية موسكو.

وأعلنت روسيا، الأربعاء، أنها أسقطت طائرتين مسيرتين استهدفتا الكرملين، في ما وصفته بمحاولة "إرهابية" لاغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بينما نفت أوكرانيا علاقتها بالهجوم.