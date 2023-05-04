كتابات على مسيّرات روسية ضربت "أوديسا" الأوكرانية
أعلنت السلطات الأوكرانية أن الطائرات المسيرة التي ضربت مدينة "أوديسا" كُتب عليها "لموسكو" و"للكرملين"، ما يدل على أن تلك الضربات ربما كانت مرتبطة بالانفجارات في العاصمة الروسية موسكو.
وأعلنت روسيا، الأربعاء، أنها أسقطت طائرتين مسيرتين استهدفتا الكرملين، في ما وصفته بمحاولة "إرهابية" لاغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بينما نفت أوكرانيا علاقتها بالهجوم.
وأظهرت اللقطات التي نشرتها القيادة الجنوبية لأوكرانيا "اثنين من ذيول الطائرات المسيرة، أحدهما كتب عليه (لموسكو) والآخر كتب عليه (للكرملين)"، مضيفة أن "الكتابة على الذيل كانت على ما يبدو سبب الهجوم".
ونقلت شبكة "CNN" الأمريكية عن القيادة الجنوبية الأوكرانية، قولها: "أطلقت 15 طائرة دون طيار من طراز (شاهد 131/136) على مدينة أوديسا، ودمرت 12 طائرة من قبل قوات الدفاع الجوي الأوكرانية ومجموعات النيران المتنقلة، وسقطت 3 طائرات على مهاجع تابعة لمؤسسة تعليمية".
وتأتي هذه التطورات في وقت أعلنت فيه أوكرانيا عن استعدادات لشن هجوم واسع النطاق لاستعادة الأراضي التي تحتلها روسيا في شرق وجنوب البلد "تقترب من نهايتها".