كارني لا يستبعد إرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا

أبلغ رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد أنه يؤيد دعوات أوكرانيا إلى ضمانات أمنية قوية كجزء من أي اتفاق سلام، وقال إن كندا لن تستبعد إرسال قوات في مثل هذا الإطار.

وانضم كارني، الذي يقوم بأول زيارة له إلى أوكرانيا منذ توليه منصبه في مارس آذار، إلى زيلينسكي في احتفال في وسط كييف اليوم الأحد بمناسبة يوم الاستقلال الأوكراني، والذي حضره أيضا مبعوث ترامب الخاص لأوكرانيا، كيث كيلوغ، وفق وكالة "رويترز".

وقال زيلينسكي أمام حشد من كبار الشخصيات في ساحة صوفيا في كييف من أمام كاتدرائية تعود إلى القرن الحادي عشر: "نعمل جميعا على ضمان أن نهاية هذه الحرب ستعني ضمان السلام لأوكرانيا، حتى لا تبقى الحرب أو التهديد بالحرب ليرثها أبناؤنا".

وقال زيلينسكي إنه يريد أن تكون الضمانات الأمنية المستقبلية كجزء من اتفاق سلام محتمل أقرب ما يمكن إلى المادة الخامسة من ميثاق حلف شمال الأطلسي، التي تعتبر الهجوم على دولة عضو واحدة بمثابة هجوم على الجميع.

وأيد كارني دعوات أوكرانيا للمشاركة الدولية المحتملة.

وقال كارني في مؤتمر صحفي مشترك: "في تقدير كندا، ليس من الواقعي أن يكون الضمان الأمني الوحيد هو قوة القوات المسلحة الأوكرانية... التي تحتاج إلى الدعم والتعزيز".

ووقع الزعيمان اتفاقا بشأن الإنتاج المشترك لطائرات مسيرة، وقال كارني إن أوكرانيا ستتلقى في الشهر المقبل أكثر من مليار دولار كندي (723 مليون دولار كندي) من المساعدات العسكرية من حزمة تم الإعلان عنها سابقا.

وفي وقت لاحق من اليوم، التقى المبعوث الأمريكي كيلوغ برئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفريدينكو التي قالت إنهما ناقشا اتفاقية المعادن بين أوكرانيا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى قضية الضمانات الأمنية.

وخلال المؤتمر الصحفي مع كارني، سُئل زيلينسكي عن تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" وذكر أن البنتاغون ظل لأشهر يمنع بهدوء استخدام أوكرانيا لصواريخ "أتاكمز"، التي زودتها بها الولايات المتحدة، لضرب أهداف في روسيا.

وردا على ذلك، قال إن كييف كانت تستخدم في الآونة الأخيرة أسلحتها بعيدة المدى المنتجة محليا لضرب أهداف داخل روسيا، والتي لم يتم بحثها مع واشنطن.

وقال: "في الآونة الأخيرة لم نناقش هذه المسألة مع الولايات المتحدة".