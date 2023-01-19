وكالة: بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس إيران

وكالة: بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس إيران

رويترز
رويترز

ذكرت وكالة "إنترفاكس"، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الخميس.

وذلك في ثاني محادثة بينهما خلال تسعة أيام.

وذكرت "إنترفاكس" أن الرئيسين تباحثا بشأن سوريا والتعاون في مجال الطاقة.

تحركت موسكو وطهران لتوطيد العلاقات في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير الماضي الذي دفع الغرب لفرض عقوبات على موسكو.

وفي الـ 11 من الشهر الجاري، قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي مشاريع الطاقة والنقل.

وتحركت موسكو وطهران لتوطيد العلاقات في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/ شباط الماضي الذي دفع الغرب لفرض عقوبات على موسكو.

وكالة: بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس إيران
بوتين وأردوغان يناقشان الوضع في أوكرانيا وسوريا

والبلدان من أكبر مصدري النفط في العالم.

وقال الكرملين في بيان عما تناولته المكالمة: "تحدث الرئيسان بشأن دعم التنفيذ المستمر للمشاريع ذات المنفعة المتبادلة في قطاعات الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية".

وأضاف الكرملين أن الزعيمين عبرا عن رغبتهما في "تطبيع" الوضع في سوريا و"استعادة" وحدة أراضيها.

روسيا
إيران

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