وكالة: بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس إيران

وفي الـ 11 من الشهر الجاري، قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي مشاريع الطاقة والنقل.

وتحركت موسكو وطهران لتوطيد العلاقات في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/ شباط الماضي الذي دفع الغرب لفرض عقوبات على موسكو.