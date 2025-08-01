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كندا.. كارني يعبر عن "خيبة أمله" بعد رفع الرسوم الجمركية الأمريكية

كندا.. كارني يعبر عن "خيبة أمله" بعد رفع الرسوم الجمركية الأمريكية
رئيس الوزراء الكندي مارك كارنيالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
01 أغسطس 2025، 4:50 ص

عبر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن خيبة أمله إزاء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع الرسوم الجمركية على السلع الكندية من 25 بالمئة إلى 35 بالمئة على المنتجات خارج نطاق اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وكان الرئيس الأميكي دونالد ترامب الخميس أمرا تنفيذيا زاد بموجبه من 25% إلى 35% الرسوم الجمركية المفروضة على واردات بلاده من المنتجات الكندية غير المشمولة باتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية.

وقال البيت الأبيض في بيان إنّ "كندا فشلت في التعاون للحدّ من تدفّق الفنتانيل وغيره من المخدّرات" إلى الولايات المتّحدة و"اتّخذت إجراءات انتقامية ضدّ الولايات المتّحدة".

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