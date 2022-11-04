إيران.. مقتل متظاهر وإصابة آخرين مع تجدد الاحتجاجات

تجددت الاحتجاجات الشعبية الليلية المناهضة للنظام الإيراني، في عدد من المدن، من بينها العاصمة طهران، فيما لقي متظاهر مصرعه بمدينة لاهيجان شمال البلاد.

وأفاد موقع "سحام نيوز" الإصلاحي، بأن المتظاهر عرفاني زماني، البالغ من العمر 16 عاما، لقي مصرعه في مدينة "لاهيجان" التابعة لمحافظة جيلان شمال إيران.

وأوضح الموقع أن "عرفاني زماني أصيب بالرصاص خلال مشاركته في احتجاجات شعبية مناهضة للنظام في مدينة لاهيجان"، مشيرا إلى أن المتظاهرين منعوا قوات الأمن من أخذ جثته من المستشفى.