إيران.. مقتل متظاهر وإصابة آخرين مع تجدد الاحتجاجات
تجددت الاحتجاجات الشعبية الليلية المناهضة للنظام الإيراني، في عدد من المدن، من بينها العاصمة طهران، فيما لقي متظاهر مصرعه بمدينة لاهيجان شمال البلاد.
وأفاد موقع "سحام نيوز" الإصلاحي، بأن المتظاهر عرفاني زماني، البالغ من العمر 16 عاما، لقي مصرعه في مدينة "لاهيجان" التابعة لمحافظة جيلان شمال إيران.
وأوضح الموقع أن "عرفاني زماني أصيب بالرصاص خلال مشاركته في احتجاجات شعبية مناهضة للنظام في مدينة لاهيجان"، مشيرا إلى أن المتظاهرين منعوا قوات الأمن من أخذ جثته من المستشفى.
وذكرت منصات إخبارية إيرانية، أن عددا من المتظاهرين أصيبوا بجروح في عدة مدن من بينها طهران وكرج وشيراز ومشهد واصفهان.
وقالت هيئة الاذاعة البريطانية بالنسخة الفارسية، إن طفلاً أصيب بجروح خلال الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها العاصمة طهران جراء عنف السلطات.
فيما أشارت قناة "در تي في" الإيرانية المعارضة إلى إصابة عدد من المتظاهرين بجروح في مدينة اصفهان وعدد من مدن محافظة كردستان.
وأوضحت القناة إن المئات من سكان مدينة "سقز" مسقط رأس الفتاة الراحلة التي أشعلت الاحتجاجات "مهسا أميني"، خرجوا بتظاهرة واسعة ورددوا هتفات ضد المرشد الأعلى علي خامنئي وقوات الباسيج.
كما خرج سكان مدينة سنندج عاصمة كردستان غرب إيران، باحتجاجات مساء الخميس، وذلك على خلفية مقتل الفتى مؤمن زند كريمي، مساء الأربعاء، برصاص قوات الأمن خلال مشاركته باحتجاجات شعبية ضد النظام.
وردد المحتجون هتافات مثل "الموت للديكتاتور"، و"هذه أرض كردستان هذه مقبرة الفاشيين".
وفي مدينة "رشت" عاصمة محافظة جيلان شمال إيران، شهدت هي الأخرى احتجاجات شعبية أجبرت قوات الشرطة على الانسحاب.
كما شهدت محافظة كرمان الواقعة جنوب شرق إيران، احتجاجات مساء الخميس، رفعت شعارات مناهضة للنظام.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية معارضة، أن السلطات الأمنية اعتقلت مراسلة موقعي "رويداد 24"، و"ديدبان"، الصحفية "نازيلا معروفيان".
وقال موقع "إيران واير" المعارض، إن "الصحفية معروفيان جرى اعتقالها من قبل قوات الأمن في منزل أحد صديقاتها بمدينة سقز بمحافظة كردستان غرب إيران"، مبينا أن "الصحفية جرى نقلها إلى سجن ايفين شمال طهران وقد أبلغت عائلتها بذلك عبر مكالمة هاتفية.
كما أعتقلت السلطات الأمنية في طهران الناشط والصحفي، يغما فخشامي بعد مداهمة منزله.
ووفقًا للإحصاءات التي نشرها الاتحاد الدولي للصحفيين، تم اعتقال ما لا يقل عن 31 صحفيًا في إيران منذ بداية الاحتجاجات على مستوى البلاد في إيران التي انطلقت في منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي.
وكانت منظمة "هرانا" الحقوقية الإيرانية قالت أمس الخميس، إن عدد قتلى الاحتجاجات ارتفع إلى 298 شخصاً في عموم البلاد.