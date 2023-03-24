أمريكا تتعهد بحماية قواتها في سوريا بعد هجوم دموي

قالت الولايات المتحدة اليوم الجمعة إنها ستحمي قواتها في سوريا بعد أن شن الجيش الأمريكي ضربات جوية على القوات المدعومة من إيران ردا على هجوم أسفر عن مقتل متعاقد أمريكي وإصابة خمسة جنود أمريكيين.

وبعد يوم واحد فقط من الهجوم الدامي على قوات أمريكية في سوريا حملت واشنطن المسؤولية فيه على طائرة مسيرة إيرانية المنشأ، قالت مصادر إن هجوما صاروخيا جديدا استهدف قاعدة أمريكية في شمال شرق سوريا.

وقال مسؤولون أمريكيون إن إصابات لم تقع في صفوف القوات الأمريكية في الهجوم الذي وقع اليوم الجمعة.

وقد تؤدي أعمال العنف الأخيرة إلى تفاقم حدة العلاقات المتوترة بالفعل بين واشنطن وطهران وسط تعثر جهود إحياء الاتفاق النووي والدعم العسكري الذي تقدمه إيران إلى روسيا في غزوها أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي لشبكة (سي.إن.إن) التلفزيونية: "سنعمل على حماية أفرادنا ومنشآتنا بأقصى طاقتنا، إنها بيئة محفوفة بالخطر".

ونادرا ما تقع وفيات في صفوف القوات الأمريكية المتمركزة في سوريا على الرغم من استهدافها سابقا بطائرات مسيرة.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن الجيش الأمريكي نفذ عدة ضربات جوية مساء أمس الخميس في سوريا استهدفت جماعات متحالفة مع الحرس الثوري الإيراني.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتتبع أخبار الحرب في سوريا إن الضربات الأمريكية تسببت في مقتل 8 مسلحين متحالفين مع إيران في سوريا.

وذكر تلفزيون "برس تي.في" الإيراني الرسمي أن الهجوم لم يسفر عن مقتل أي إيرانيين ونقل عن مصادر محلية نفيها أن الضربات استهدفت موقعا عسكريا لجماعة متحالفة مع إيران، لكن تم استهداف مركز تنمية ريفي ومركز للحبوب قرب مطار عسكري.

وقال الجنرال إريك كوريلا الذي يشرف على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط في بيان: "سنتخذ دائما جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن أفرادنا وسنرد دوما في الوقت والمكان اللذين نختارهما".

وجاءت الضربات الأمريكية ردا على هجوم بطائرة مسيرة، الخميس، استهدف قوات أمريكية في قاعدة للتحالف قرب الحسكة في شمال شرق سوريا.

وقال البنتاجون إن 3 جنود ومتعاقدا تطلب الأمر نقلهم جوا بعد إصابتهم إلى العراق حيث توجد منشآت طبية للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة فلول تنظيم داعش.

وأضاف أنه جرى تقديم العلاج لجنديين أمريكيين آخرين في القاعدة.