فرنسا والانتخابات الأوروبية.. ثلث الأصوات لليمين المتطرف و15% لحزب ماكرون

أظهرت استطلاعات للرأي في فرنسا أن نحو ثُلث أصوات الناخبين الفرنسيين في انتخابات البرلمان الأوروبي سيحصدها اليمين المتطرف فيما لا تتجاوز نسبة الأصوات لحزب ماكرون 15%.

وعشية تصويت الفرنسيين في الانتخابات البرلمانية الأوروبية تتفق نتائج استطلاعات الرأي في التوجهات العامة من حيث صعود حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف، وتراجع حزب الرئيس إيمانويل ماكرون إلى المركز الثاني، مع فروق بسيطة في النسبة.

وأكدت نتائج استطلاعات الرأي أن حزب التجمع الوطني (يمين متطرف) سيحل في المرتبة الأولى بنسبة تتراوح بين 31 و33 % من الأصوات، بينما يحل حزب "النهضة" (حزب الرئيس ماكرون) وحلفائه في المرتبة الثانية مع نسبة بين 15 إلى 15.5%، ثم يأتي الحزب الاشتراكي في المركز الثالث مع نسبة تتراوح بين 13 و14%.

ووفق التوقعات سيحصل حزب "فرنسا الأبية" اليساري الراديكالي على المركز الرابع مع نسبة تتراوح بين 7 و9 %، يليه حزب "الجمهوريين"، من اليمين التقليدي في المركز الخامس مع نسبة تتراوح بين 6 و7 % ثم حزب "الخضر" والمدافعون عن البيئة في المركز السادس مع نسبة بين 5 و6%.

ويقول متابعون إنه إذا حافظت قائمة حزب الرئيس على الأرقام الواردة في استطلاعات الرأي، أي نصف أصوات اليمين المتطرف، فإن الأمر سيشكل هزيمة كبيرة بالنسبة إليها، بعد "صفعة" الانتخابات التشريعية التي لم يمنح فيها الفرنسيون حزب الرئيس الأغلبية المطلقة التي كانوا يمنحونها عادة لرئيس البلاد.