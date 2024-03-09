ليز تشيني.. جمهورية تخوض حملة شرسة لمنع فوز ترامب
تخوض ليز تشيني، الشخصية الصاعدة في الحزب الجمهوري، معركة شرسة لمنع عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة الأمريكية.
وبحسب صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، أطلقت تشيني لجنة عمل سياسي لجمع الأموال، عازمة على إحباط طموحات ترامب الرئاسية.
وذكرت الصحيفة أنه "خلال ظهور ليز تشيني وتصريحاتها العامة المتعددة، تحث الأمريكيين على رفض ترامب والدفاع عن قيم الجمهورية".
وليز ابنة ديك تشيني، نائب الرئيس في عهد جورج دبليو بوش، كانت ذات يوم "نجمة صاعدة" في الحزب الجمهوري، ومع ذلك، أخذت مسيرتها المهنية منعطفًا في عام 2020 عندما انتقدت علنًا محاولات ترامب للتلاعب بنتائج الانتخابات.
وفي يناير2021، صوتت لصالح عزل ترامب لدوره المزعوم في الهجوم على مبنى الكابيتول، وقد أكسبتها هذه التصرفات عداء زملائها وهجمات شرسة من ترامب نفسه.
كما خسرت مقعدها في الانتخابات النصفية لعام 2022، لكنها تقول إنها غير نادمة على مشاركتها في لجنة التحقيق في "اقتحام الكابيتول".
وأكدت الصحيفة أنه "رغم وضعها المنبوذ داخل الحزب الجمهوري، إلا أن ليز تشيني تصر على معركتها ضد ترامب".
ورغم التحديات، فإن ليز تشيني تظل عازمة على إصرارها، ولا يزال مستقبلها السياسي، بما في ذلك إمكانية ترشيح نفسها بشكل مستقل، أمرًا غير مؤكد، لكنها تظل صوتًا مؤثرًا في المعركة ضد "الترامبية" داخل الحزب الجمهوري.