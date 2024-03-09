ليز تشيني.. جمهورية تخوض حملة شرسة لمنع فوز ترامب

وفي يناير2021، صوتت لصالح عزل ترامب لدوره المزعوم في الهجوم على مبنى الكابيتول، وقد أكسبتها هذه التصرفات عداء زملائها وهجمات شرسة من ترامب نفسه.

كما خسرت مقعدها في الانتخابات النصفية لعام 2022، لكنها تقول إنها غير نادمة على مشاركتها في لجنة التحقيق في "اقتحام الكابيتول".

وأكدت الصحيفة أنه "رغم وضعها المنبوذ داخل الحزب الجمهوري، إلا أن ليز تشيني تصر على معركتها ضد ترامب".

ورغم التحديات، فإن ليز تشيني تظل عازمة على إصرارها، ولا يزال مستقبلها السياسي، بما في ذلك إمكانية ترشيح نفسها بشكل مستقل، أمرًا غير مؤكد، لكنها تظل صوتًا مؤثرًا في المعركة ضد "الترامبية" داخل الحزب الجمهوري.