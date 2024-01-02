بعد تهديد بوتين.. قصف روسي عنيف يوقع قتيلين أوكرانيين

وكثفت روسيا من وتيرة الضربات الجوية خلال فترة رأس السنة. ونفذت، يوم الجمعة، أكبر هجوم جوي على أوكرانيا أودى بحياة ما لا يقل عن 39 شخص.

وأمطرت روسيا العاصمة الأوكرانية بالصواريخ خلال وقت الذروة الصباحي، اليوم الثلاثاء، وأصدرت السلطات العسكرية تحذيرات جوية استمرت لثلاث ساعات على الأقل.

وفي السياق، أعلن قائد الجيش الأوكراني فاليري زالوجني، أن روسيا أطلقت "99 صاروخا من أنواع مختلفة" على بلاده صباح الثلاثاء، تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط 72 منها.

وأوضح على "تلغرام" أن القوات الأوكرانية "دمرت 72 هدفا جويا"، بينها عشرة صواريخ فرط صوتية من طراز كينجال وثلاثة صواريخ من نوع "كاليبر"، بالإضافة إلى 59 صاروخاً من طراز "كي اتش-101" و"كي اتش-555" و"كي اتش-55".

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، إن امرأة مسنة توفيت في سيارة الإسعاف بعد إصابتها. وكان قد قال في وقت سابق إن الهجمات تسببت في إصابة 16 شخص على الأقل في العاصمة.

وأضاف أن خطوط الغاز تضررت في منطقة بيشيرسكي في كييف وانقطعت خدمات الكهرباء والمياه في عدة مناطق بالعاصمة. وأوضح أن خدمات الإنقاذ كانت تطفئ الحرائق في عدة أماكن.

وأعاد انقطاع الكهرباء والمياه ذكريات الشتاء الماضي عندما قصفت روسيا شبكة الطاقة بالصواريخ؛ ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر وإغراق الملايين في الظلام.

وقال أوليه سينيهوبوف، حاكم منطقة خاركيف، إن الجزء الأوسط من المدينة تعرض للهجوم في حوالي الساعة 07:30 (0530 بتوقيت غرينتش). وأضاف عبر تطبيق تيلغرام للتراسل أن شخصا قتل في الهجوم وأصيب 41 آخرون.

وبعد القصف الجوي الأولي، قال يوري إحنات، المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية، إن الوضع لا يزال متوترا وأن الدفاعات الجوية تستعد لمزيد من عمليات إطلاق الصواريخ الروسية.