مثيرو شغب يقتحمون منزل رئيس بلدية في باريس بسيارة

اقتحم مثيرو شغب منزل رئيس بلدية في باريس بسيارة أضرموا فيها النار، وأطلقوا ألعابًا نارية باتجاه زوجته وطفليه الصغيرين، أثناء فرارهم خلال خامس ليلة من الاضطرابات التي تجتاح فرنسا، بسبب مقتل شاب من أصول أفريقية برصاص الشرطة.

وكان رئيس بلدية لاي ليه روز بجنوب باريس، فينسون جونبرون (39 عامًا)، في مبنى البلدية عندما تعرض منزله للاقتحام، بينما كانت زوجته ميلاني وطفلاه نائمين بالداخل.

وقال المدعي العام المحلي إن المعتدين اقتحموا المنزل بسيارتهم قبل أن يوقفهم جدار منخفض يحيط بشرفته الخارجية، ثم أشعلوا النار في سيارتهم.