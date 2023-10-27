حاكم فلوريدا الأمريكية يسعى لإرسال أسلحة وذخيرة إلى إسرائيل

وفي حين أن القانون يسمح لولاية أمريكية بإرسال مساعدات إلى حكومة أجنبية، إلا أن مصدّري الذخيرة وغيرها من المعدات العسكرية ومنها أنواع عديدة من الدروع الواقية، يجب عليهم عموما الالتزام بمتطلبات رخصة التصدير الأمريكية.

ولم تستجب إدارة ديسانتيس لطلبات التعليق بشأن تفاصيل شحناتها إلى إسرائيل، وكذلك وزارة التجارة الأمريكية التي تشرف على العديد من ضوابط التصدير المتعلقة بالذخيرة والمعدات العسكرية.

ويحاول ديسانتيس، الذي يسعى للفوز بترشيح الحزب الجمهوري له لخوض السباق الرئاسي عام 2024، تصوير نفسه على أنه أقوى حليف لإسرائيل في الانتخابات التمهيدية.

وانتقد بشدة الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي يعد المرشح الأوفر حظا، لانتقاده قدرات المخابرات الإسرائيلية هذا الشهر ووصف ميليشيات حزب الله المدعومة من إيران بأنها "ذكية للغاية".