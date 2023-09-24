الدفاع الروسية: مقتل 20 عسكريًّا أوكرانيًّا بضربات جوية على دونباس‎

شنَّت القوات الجوية الروسية اليوم الأحد 4 ضربات جوية على مراكز قيادة ومراقبة أوكرانية في دونباس، وتصدت في الوقت ذاته لخمس هجمات من كييف باتجاه كراسني ليمان، بحسب ما أعلنته وزارة الدفاع الروسية.

وقال مسؤول عسكري في تصريح لوكالة "ريا نوفستي" الروسية، "نفذ الطيران الروسي أربع ضربات على مراكز قيادة ومراقبة للقوات المسلحة الأوكرانية في دونباس؛ ما أدى إلى مقتل نحو 20 عسكريًّا أوكرانيًّا، في حين تصدت مجموعة قوات المركز، لخمس هجمات للعدو في اتجاه كراسني ليمان".