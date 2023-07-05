المعارضة الإسرائيلية تدعو للتظاهر ضد إقالة قائد شرطة تل أبيب

دعت المعارضة الإسرائيلية، عصر الأربعاء، الإسرائيليين للتظاهر بشكل عاجل في ميدان كابلان وسط تل أبيب، احتجاجا على إقالة قائد شرطة المدينة، إضافة إلى مصادقة الحكومة على حل نقابة المحامين ضمن مشروع خطة التعديلات القضائية.

ووفق بيان للمعارضة الإسرائيلية تلقت "إرم نيوز" نسخة منه؛ فقد تم توزيع دعوات للتظاهر بشكل طارئ مساء الأربعاء في ميدان كابلان بعد إقالة قائد شرطة تل أبيب اليوم بشكل مفاجئ من قبل وزير الأمن القومي بن غفير، والتي وصفها البيان بـ"التصفية السياسية"، كون قائد الشرطة رفض "قمع" المتظاهرين من المعارضة ومناصريهم.

وعقب إقالته، قال قائد شرطة تل أبيب للصحفيين، اليوم، إن قرار الإقالة جاء بسب رفضه قمع المتظاهرين الإسرائيليين في الأشهر السابقة، وأنه كان بامكانه أن يملأ مستشفيات إسرائيل بالمصابين من المتظاهرين ضد خطة الحكومة، وأن قرار وزير الأمن القومي بن غفير كان متوقعا وهو ثمن رفضه لقمع المتظاهرين.

كما أعلنت المعارضة الإسرائيلية ومنظمو الاحتجاجات، في معرض البيان، تنفيذ مظاهرات متفرقة بدءا من يوم غد الخميس أمام منازل ومقرات أعضاء حزب الليكود الحاكم.

وتشهد إسرائيل احتجاجات واسعة وأسبوعية، منذ إعلان الحكومة اليمينية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو عن خطة للتعديلات القضائية والتي ترفضها المعارضة الإسرائيلية.