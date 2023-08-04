استطلاع: غالبية الناخبين الإسرائيليين يؤيدون حكومة وحدة وطنية برئاسة نتنياهو
أظهر استطلاع جديد للرأي في إسرائيل، أن الناخبين يؤيدون فكرة حكومة وحدة وطنية برئاسة بنيامين نتنياهو، تضم الأحزاب الرئيسة الثلاثة، "معسكر الدولة" و"الليكود" و"يش عتيد".
وقال الاستطلاع الذي أجراه معهد "لازار للدراسات"، ونشرته صحيفة "معاريف" اليوم الجمعة، إن ناخبي الليكود و"معسكر الدولة" برئاسة غانتس، يؤيدون تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وأفاد بأنه "لو أجريت الانتخابات اليوم فسيحافظ حزب "معسكر الدولة" بزعامة بيني غانتس على قوته كأكبر حزب بـ 30 مقعدًا، بينما يحصل حزب "الليكود" بزعامة بنيامين نتنياهو على 27 مقعدًا، أي بمقعد واحد أقل من الاستطلاع السابق، و حزب "يش عتيد" بزعامة يائير لابيد بـ 16 مقعدا".
وتوقع الاستطلاع أن "يفقد الائتلاف الحاكم الأغلبية البرلمانية لصالح كتل المعارضة، وعدد نوابه 53 نائباً مقابل 67 نائبا قد تحصل عليها أحزاب المعارضة مجتمعة".
وأوضح أن "القائمة العربية الموحدة بقيادة منصور عباس ستحصل على 6 مقاعد، بينما يحافظ كل من حزب "عوتسما يهوديت" بقيادة إيتمار بن غفير، و"الصهيونية الدينية" بقيادة بتسلئيل سموتريتش و"ميرتس" و"يسرائيل بيتينو" على قوتهم ويحصل كل منها على 5 نواب".
وبحسب المعهد، فإن "قائمة الجبهة والعربية للتغيير بقيادة أيمن عودة وأحمد الطيبي فتحصل على خمسة مقاعد أيضا، بينما حزب العمل والتجمع لا يتخطيان نسبة الحسم وفقا للاستطلاع".
وأظهر الاستطلاع، أن غالبية ناخبي "يش عتيد" بزعامة يائير لابيد، يرفضون فكرة الحكومة الموحدة، ونسبتهم 61٪ مقابل 34٪ يؤيدونها.