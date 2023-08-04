استطلاع: غالبية الناخبين الإسرائيليين يؤيدون حكومة وحدة وطنية برئاسة نتنياهو‬

أظهر استطلاع جديد للرأي في إسرائيل، أن الناخبين يؤيدون فكرة حكومة وحدة وطنية برئاسة بنيامين نتنياهو، تضم الأحزاب الرئيسة الثلاثة، "معسكر الدولة" و"الليكود" و"يش عتيد".

وقال الاستطلاع الذي أجراه معهد "لازار للدراسات"، ونشرته صحيفة "معاريف" اليوم الجمعة، إن ناخبي الليكود و"معسكر الدولة" برئاسة غانتس، يؤيدون تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأفاد بأنه "لو أجريت الانتخابات اليوم فسيحافظ حزب "معسكر الدولة" بزعامة بيني غانتس على قوته كأكبر حزب بـ 30 مقعدًا، بينما يحصل حزب "الليكود" بزعامة بنيامين نتنياهو على 27 مقعدًا، أي بمقعد واحد أقل من الاستطلاع السابق، و حزب "يش عتيد" بزعامة يائير لابيد بـ 16 مقعدا".