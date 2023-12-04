واشنطن تدين "الهجوم الإرهابي المروع" في جنوب الفلبين

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة تدين "الهجوم الإرهابي المروع" الذي وقع خلال قداس كاثوليكي في جامعة بجنوب الفلبين وأدى إلى مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة العشرات.

وأضافت الوزارة في بيان أن الولايات المتحدة على اتصال وثيق مع شركائها في الفلبين وتقف إلى جانبهم في نبذ أعمال العنف.

وقال الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن ومسؤولون أمنيون إن الجريمة ارتكبها "إرهابيون أجانب".

وكان تنظيم "داعش" الإرهابي قد أعلن مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع في صالة للألعاب الرياضية بإحدى الجامعات في مدينة ماراوي الجنوبية التي حاصرها مسلحون متشددون لمدة خمسة أشهر في 2017.