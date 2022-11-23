انفجاران يهزان القدس
قتل شخص وأصيب نحو 11 آخرين، صباح اليوم الأربعاء، 3 منهم إصاباتهم خطيرة، إثر انفجار قرب محطة الباصات المركزية في القدس، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وبحسب الصحيفة، تم وضع حقيبة بها عبوة ناسفة بالقرب من محطة الباصات المركزية في القدس عندما لم يكن هناك الكثير من الناس. وبعد نحو نصف ساعة، وقع انفجار آخر على مفترق "راموت" بالمدينة المحتلة، حيث أصيب شخصان بجروح طفيفة.
وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جرحى جراء الانفجا، وعلى الفور هرعت طواقم طبية إلى المكان وشرعت بتقديم الإسعافات الأولية للجرحى، ونقلتهم على وجه السرعة إلى مستشفيات المدينة.
ووفقا للمعلومات المتوفرة، قدمت الإسعافات الميدانية إلى 10 أشخاص على الأقل، ووصفت جراح 8 بالمتوسطة، وجراح شخص بالخطيرة وشخص وصفت جراحه بالخطيرة جدا وما لبث أنو توفي لاحقا بحسب ما أعلنت الشرطة.
وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن الانفجار الأول نجم عن عبوة ناسفة وضعت داخل حقيبة في محطة للباصات المركزية في القدس، حيث كانت المحطة تعج بالمسافرين والجنود عندما انفجرت العبوة.
وأوضحت القناة الإسرائيلية الرسمية "كان"، أن عبوة وضعت داخل حقيبة انفجرت بالمكان، فيما أكدت القناة 13 الإسرائيلية أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة وضعت داخل حقيبة.
وعقب الانفجار، استنفرت الشرطة الإسرائيلية قواتها إلى مكان الانفجار الذي قامت بإغلاقه، كما قامت بنشر عناصرها في مناطق مختلفة بالقدس ونصبت الحواجز، وكذلك أغلقت المداخل الرئيسة المؤدية إلى مدينة القدس.
ووفقا للموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن قوات كبيرة من الشرطة تقوم بأعمال تمشيط وتبحث عن الشخص الذي وضع العبوة الناسفة.
وبحسب مراسل "إذاعة الجيش الإسرائيلي"، فإن العبوة وضعت على متن دراجة نارية، وتم تفجيرها قرب مكان توقف الإسرائيليين.
وأكد مراسل الإذاعة الإسرائيلية العسكري، أنه لم يكن لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أية إنذارات مسبقة حول أي انفجار في القدس.
وبعد أقل من ربع ساعة تم الإبلاغ عن سماع انفجار ثان في القدس وكذلك إطلاق نار في الحي الاستيطاني "راموت"، حيث دلت التحقيقات الأولية أن الحدث الثاني ليس انفجارا وإنما إطلاق نار صوب حافلة تقل ركاب في حي "راموت"، دون أن يبلغ عن إصابات.
كما بلغ عن سماع دوي انفجار ثالث في حي "راموت"، بيد أن وسائل إعلام إسرائيلية ترجح بأن الانفجار نجم عن تفكيك قوات الأمن الإسرائيلية عبوة ناسفة عثر عليها في المكان.