انفجاران يهزان القدس

قتل شخص وأصيب نحو 11 آخرين، صباح اليوم الأربعاء، 3 منهم إصاباتهم خطيرة، إثر انفجار قرب محطة الباصات المركزية في القدس، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وبحسب الصحيفة، تم وضع حقيبة بها عبوة ناسفة بالقرب من محطة الباصات المركزية في القدس عندما لم يكن هناك الكثير من الناس. وبعد نحو نصف ساعة، وقع انفجار آخر على مفترق "راموت" بالمدينة المحتلة، حيث أصيب شخصان بجروح طفيفة.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جرحى جراء الانفجا، وعلى الفور هرعت طواقم طبية إلى المكان وشرعت بتقديم الإسعافات الأولية للجرحى، ونقلتهم على وجه السرعة إلى مستشفيات المدينة.